Melis Sezen: “Canım oğlum, üvey annesinin gülü”

Kanal D’nin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, Çarşamba ekranına damgasını vuran dizisi Sadakatsiz, her hafta tüm rakiplerini geride bırakarak reytinglerde zirvede yer alıyor.

Dizinin gördüğü ilgi sete de yansıyor. Oyuncular büyük bir keyifle çalışırken, neşeli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.