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GeriTelevizyon Melis Sezen: “Canım oğlum, üvey annesinin gülü”
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Televizyon
Haber Giriş: 22.01.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

Melis Sezen: “Canım oğlum, üvey annesinin gülü”

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Melis Sezen, sevilen dizi 'Sadakatsiz'de üvey oğlu rolünde oynayan Alp Akar ile dizi setinden keyifli anlarını paylaştı.

Kanal D’nin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, Çarşamba ekranına damgasını vuran dizisi Sadakatsiz, her hafta tüm rakiplerini geride bırakarak reytinglerde zirvede yer alıyor.
Dizinin gördüğü ilgi sete de yansıyor. Oyuncular büyük bir keyifle çalışırken, neşeli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

 

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