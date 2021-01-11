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Haber Giriş: 11.01.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Melis Sezen, Arda Türkmen'i darma duman etti!

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Melis Sezen, Arda Türkmen'i darma duman etti!
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10 Ocak Pazar günü yayınlanan Arda ile Omuz Omuza 74. Bölümde konuk olan Melis Sezen, Arda'nın direktifleriyle "Beurre Blanc Soslu Tavuk Degrade" yapmaya çalışırken başına gelmeyen kalmadı!

Melis Sezen, adını ilk kez duyduğu "Beurre Blanc Soslu Tavuk Degrade" yemeğini yapmak için kollarını sıvadı. Sezen, bir ara direktifleri kaçırınca ipin ucu da kaçmış oldu. Arda'ya yetişmeye çalışırken gösterdiği efor ve unuttuğu malzemelerle güne damgasını vurdu. Finalde çıkan yemek ise, ikisini de bir hayli eğlendirdi.

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 13.00’te Kanal D’de!

 

 

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