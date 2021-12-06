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Melis Sezen Altın Kelebek’teki konuşmasıyla gündem oldu! Melis Sezen kimdir, kaç yaşında?

#Melis Sezen#Altın Kelebek#Melis Sezen Altın Kelebek
Melis Sezen Altın Kelebek’teki konuşmasıyla gündem oldu Melis Sezen kimdir, kaç yaşında

Melis Sezen, Altın Kelebek Ödül Töreni’ndeki konuşmasıyla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni dün akşam gerçekleşti. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile beğeni toplayan Melis Sezen, Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödül aldı. Ünlü isim heyecanı ile dikkat çekti. Peki, Melis Sezen kimdir, kaç yaşında?

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Melis Sezen, Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, ‘Burası inanılmazmış gerçekten. Günlerdir ne konuşacağımı düşünüyorum ne yapacağımı düşünüyorum ve hiçbir şey bulamıyorum.’ cümleleri ile konuşmasına başladı ve ‘Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım’ dedi. İşte 1997 İstanbul doğumlu Melis Sezen hakkında bilgiler

MELİS SEZEN KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1997 doğumlu. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. İstanbul’da dünyaya gelen Sezen, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü. Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır. Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterine hayat verdi.

Ünlü isim Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrol oldu. Rol aldığı filmler arasında Bizim İçin Şampiyon, Dünya Hali, Mucize 2 Aşk da bulunuyor.

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