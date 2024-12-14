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'Melike Şahin benim' davası

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#Melike Şahin#Melike Şahin Arpalık#Tescil Davası
Melike Şahin benim davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 08:45

ŞARKICI Melike Şahin, kendisine ait ‘Melike Şahin’ markasını izinsiz şekilde tescil ettirerek tanınırlığından faydalanmaya çalıştığı iddiasıyla müzik öğretmeni Melike Şahin’e dava açtı.

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Davalıya ait ‘Melike Şahin’ markasının hükümsüz kılınmasını talep eden şarkıcı, markasının ticari amaçla kullanılmasının ve başkalarına devrinin önlenmesi için tedbir talebinde bulundu.

Davanın reddini isteyen öğretmen ise bu markayı şarkıcıdan önce tescil ettirdiğini belirtti:

“Sanatçı Melike Şahin 2017’de ünlü olmuştur. Müvekkil ise eskiden beri tanınmıştır. Sanat, müzik, tekvando ve pilates alanında bu markayı tescil ettirmiştir. Ayrıca davacının ismi ‘Melike Şahin Arpalık’tır.”

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#Melike Şahin#Melike Şahin Arpalık#Tescil Davası

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