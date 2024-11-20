Melike Şahin BBC Radyo'ya konuk oldu

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Şahin, BBC Radyo’nun sevilen radyo programcısı Cerys Matthews’a da canlı yayın konuğu oldu.

Şarkıcı, solo kariyeri ve yeni albümünü anlattı. Ekibi ile stüdyoda canlı olarak “Canın Beni Çekti” ve “Ortak”ı seslendirdi. Şahin, sohbetin kapanışında ise severek dinlediği İzlandalı şarkıcı Björk’ün “Joga” şarkısını yorumladı.

Şarkıcı, programın sonunda ünlü bir müzisyen de olan Cerys Matthews’tan övgü dolu sözler aldı.

Melike Şahin, 24 Kasım’da Londra Caz Festivali’nde caz severlerle buluşarak İngiltere’deki ilk konserini verecek.