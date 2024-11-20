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Melike Şahin BBC Radyo'ya konuk oldu

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#Melike Şahin#Bbc Radyo#Cerys Matthews
Melike Şahin BBC Radyoya konuk oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 07:48

MELİKE Şahin geçtiğimiz günlerde ikinci solo albümü ‘Akkor’u yayınladı.

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Şahin, BBC Radyo’nun sevilen radyo programcısı Cerys Matthews’a da canlı yayın konuğu oldu.

Şarkıcı, solo kariyeri ve yeni albümünü anlattı. Ekibi ile stüdyoda canlı olarak “Canın Beni Çekti” ve “Ortak”ı seslendirdi. Şahin, sohbetin kapanışında ise severek dinlediği İzlandalı şarkıcı Björk’ün “Joga” şarkısını yorumladı.

Şarkıcı, programın sonunda ünlü bir müzisyen de olan Cerys Matthews’tan övgü dolu sözler aldı.

Melike Şahin, 24 Kasım’da Londra Caz Festivali’nde caz severlerle buluşarak İngiltere’deki ilk konserini verecek.

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#Melike Şahin#Bbc Radyo#Cerys Matthews

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