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Melike Şahin altara yaslanarak şarkı söyledi

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#Melike Şahin#Bodrum Antik Tiyatro#Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
Melike Şahin altara yaslanarak şarkı söyledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:33

MELİKE Şahin önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Şarkıcı, sevilen eserlerini hayranlarıyla seslendirdi.

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Yıldız Tilbe’nin üstüne çıkmaya çalıştığı, Teoman’ın yatarak şarkı söylediği sahnede bulunan antik altar taşına Melike Şahin de yaslanarak şarkısını seslendirdi.

Bodrum Antik Tiyatro’nun bağlı olduğu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri, taş ile ilgili daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

“O taş lahit değil. Sunak ya da altar denilir. O dönemde hasat mevsimi sonrasında geçmiş yılın bolluğu ve gelecek yılın öyle geçmesi için tanrılara orada sunumda bulunuyormuş. Bu şarap, tahıl ve meyve olabilir. Taş üzerine çıkınca ya da el sürülünce yıpranıyor, bu yüzden gündüz gezen turistler de sadece fotoğraf çekebiliyor. Tedbir amaçlı ve gözden kaçmasın diye taş, güvenlik kontrolünde.”

Gözden KaçmasınAltara özel güvenlikAltara özel güvenlikHaberi görüntüle

Melike Şahin altara yaslanarak şarkı söyledi

Melike Şahin’in altara yaslararak şarkısını seslendirdiği anlar çok konuşuldu.

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#Melike Şahin#Bodrum Antik Tiyatro#Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

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