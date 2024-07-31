Melike Şahin altara yaslanarak şarkı söyledi

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Yıldız Tilbe’nin üstüne çıkmaya çalıştığı, Teoman’ın yatarak şarkı söylediği sahnede bulunan antik altar taşına Melike Şahin de yaslanarak şarkısını seslendirdi.

Bodrum Antik Tiyatro’nun bağlı olduğu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri, taş ile ilgili daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

“O taş lahit değil. Sunak ya da altar denilir. O dönemde hasat mevsimi sonrasında geçmiş yılın bolluğu ve gelecek yılın öyle geçmesi için tanrılara orada sunumda bulunuyormuş. Bu şarap, tahıl ve meyve olabilir. Taş üzerine çıkınca ya da el sürülünce yıpranıyor, bu yüzden gündüz gezen turistler de sadece fotoğraf çekebiliyor. Tedbir amaçlı ve gözden kaçmasın diye taş, güvenlik kontrolünde.”

Gözden Kaçmasın Altara özel güvenlik Haberi görüntüle