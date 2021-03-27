Melihat Gülses kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sanatçı Melihat Gülses’in hayatı ve şarkıları hakkında merak edilenler

Melihat Gülses'in hayatı televizyon başındakiler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta İbo Show programına katılan Melihat Gülses seslendirdiği şarkılar ile ekranlara gelecek. Sesi ile büyüleyen Melihat Gülses 1958 yılında Konya'da dünyaya geldi. Halen TRT İstanbul Radyosu’nda çalışmalarına devam eden Gülses'in Neva adında kızı ve Alihan adında bir oğlu var.

MELİHAT GÜLSES KİMDİR?

Melihat Gülses 1985 doğumludur.1981 senesinde TRT İstanbul Radyosu ile müzik hayatına adım atmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunudur.

Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbuldan Atinaya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik’e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna’ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi gibi albümlere imzasını atmıştır.

2012’de Pertevniyal Lisesi’nde 2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı ödülü, yine aynı sene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü’nün sahibi olmuştur.

Günümüzde televizyon programları yapmakta, yurtdışı ve yurtiçi konserlerde solist olarak sahne almakta aynı zamanda TRT İstanbul Radyosunda besteleri seslendirmektedir.

Konya Akşehir’de dünyaya gelen Melihat Gülses'in eşi İstanbul Radyosu Tanbur sanatçısı Necip Gülses’tir. Bu evliliğinden bir kızı ve bir oğlu vardır.

ALBÜMLER

Senden Uzakta

Tuna'ya Hasret

Beyaz Köpükler

Narçiçeğim 2

Hüznün Hikâyesi

İki/Eylül Şarkıları

İstanbul’dan Atina’ya Türküler

Tatyos Efendi

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