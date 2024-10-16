Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı!

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Yılın moda şovu gözüyle bakılan ve podyumların gelmiş geçmiş en ünlü süper modellerinin bir bir sahne aldığı bu muhteşem defile uzun bir aradan sonra ilk kez düzenlendi. Victoria's Secret defilesinde müziğin yaşayan efsanesi Cher sahne aldı... Yıldız şarkıcı modeller podyumda yürürken en sevilen şarkılarını seslendirdi... Gecede Tayga ve K-Pop grubu Blackpink'ten Lisa da sahneye çıktı

MODA DÜNYASININ EN BÜYÜK ŞOVU 6 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Büyük ses getiren ve televizyondan da canlı yayınlanan Victoria’s Secret 2024 defilesi adı bu marka ve defilelerle özdeşleşmiş moda dünyasının eski ve yeni nesilden birçok modelini yeniden melek kanatları, muhteşem iç çamaşırı koleksiyonları ve göz alıcı bir sahne şovuyla geri getirdi. Podyumların efsane isimleri Kate Moss, Carla Bruni ve Tyra Banks de Victoria's Secret defilesi için geri döndü

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EMEKLİ EFSANELER GERİ DÖNDÜ, YENİ NESİL GÖZ KAMAŞTIRDI

Dün gece New York'ta düzenlenen ve 2018'den bu yana ilk kez gerçekleştirilen Victoria's Secret Fashion Show, yıllardır adı bu defileyle anılan ve artık “emekli” olmuş Alessandra Ambrosio, Tyra Banks ve Adriana Lima gibi podyum efsanelerinin yanı sıra yeni nesil ikonlar Taylor Hill, Barbara Palvin gibi isimlerinde yeniden yıldızını parlattı.

Victoria's Secret 2021'den beri ortaya koyduğu "kapsayıcılık" anlayışıyla yeni defilesinde Ashley Graham'ı da podyumda yürüttü

Dün geceki yeni şovun tartışmasız yıldızları ise Victoria’s Secret’ın en büyük podyum efsanesi Adriana Lima ve Hadid kardeşler oldu. Barbara Palvin

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AÇILIŞ VE KAPANIŞ HADID KARDEŞLERDEN

Gigi ve Bella Hadid kardeşler dün geceki defilenin açılışını ve kapanışını gerçekleştiren isimler oldu.

Bir diğer podyum efsanesi Brezilyalı model Alessandra Ambrosio da 43 yaşında Victoria's Secret defilesinde yer aldı

Gigi Hadid defilenin açılışında pembe takımı ve aynı renkteki dev melek kanatlarıyla herkesi büyülerken Bella Hadid de kapanışta kırmızı bir takım ve yine kırmızı renkte tüylerden yapılma gösterişli palto görünümlü üstüyle adeta nefes kesti.

Dün geceki defileyle birlikte her iki kız kardeş de dördüncü kez Victoria's Secret defilesinde yürümüş oldu. Gigi ilk kez 2015'te, Bella ise 2016'da ilk kez Victoria’s Secret kanatlarını takmıştı. Bella Hadid dördüncü kez Victoria's Secret defilesine çıkarken uzun süre uzak kaldığı podyumlara bomba gibi geri dönmüş oldu

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İKİ KARDEŞ POYDUMU "YIKTI GEÇTİ"

Gigi Hadid bu defileyle 2020'de kızı Khai'yi doğurduktan sonra Victoria's Secret modelliğine geri dönmüş oldu.

Bella Hadid göz kamaştıran kırmızı takımıyla defilenin kapanışını yaptı

Bella Hadid ise uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı yüzünden modellik kariyerine ara vermişti. 2 yıl boyunca defilelere çıkmayan Bella eylül ayında ilk kez Paris Moda Haftasında podyuma çıktıktan sonra ikinci kez de Victoria’s Secret için modellik yaparak ara verdiği mesleğinde hâlâ zirvede olduğunu kanıtladı.





MELEK ADRİANA GERİ DÖNDÜ!

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Victoria’s Secret 2024 defilesinin en büyük sürprizi ve yıldızı elbette peş peşe doğum yaptıktan sonra aldığı kilolarla tartışma yaratan ve son zamanlarda estetik yaptırıp yaptırmadığı da konuşulan Adriana Lima’ydı.

Defilenin açılışına yapan Gigi Hadid pembe takımıyla büyük beğeni topladı

43 yaşındaki Lima, Victoria’s Secret için en çok podyuma çıkan model olarak rekor kırdıktan sonra 2018’de emekli olmuş, hem melek kanatlarına hem de modellik kariyerine gözyaşlarıyla veda etmişti.

O BIRAKTI, ŞOV BİTTİ

Zaten marka da son defilesini 2018’de gerçekleştirdikten sonra 6 yıl boyunca hiç podyum şovu düzenlenemedi.

Dün geceki defile adı artık Victora's Secret'la özdeşleşen Adriana Lima için emeklilikten geri dönüşünü müjdeledi

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Brezilyalı süper model dama çizgili pantolonunun altına giydiği siyah sütyen ve külot takımı ve ona uygun uzun kollu yırtmaçlı üstüyle göz kamaştırdı.

Üç çocuk annesi bir zamanlar şirketin yıldız meleğiydi ve 1999 yılında henüz 18 yaşındayken ilk kez bir Victoria’s Secret defilesinde yürümüştü. Lima marka için en uzun süre podyuma çıkan isimdi ve 18 yaşından defilelerin sona erdiği 2018'e kadar her defilede yer almıştı

MARKANIN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK YILDIZIYDI

Kısa sürede markanın yüzü olarak seçilen Adriana Lima emekli olduğunu açıkladığı 2018 yılına kadar da hep Victoria’s Secret’la anılmaya devam etti.

Adriana Lima yıllar sonra geri döndüğü podyumda gördüğü sevgi seliyle duygusal anlar yaşadı

Lima oğum izninde olduğu 2009 yılı hariç 1999'dan 2018'e kadar her defilede yer alarak Victoria's Secret'ın gelmiş geçmiş en uzun soluklu modeli oldu.

Esmer güzel son yıllarda podyumlarda az sayıda göründü, ilk olarak 2022'de hamileyken Alexander Wang defilesine çıkan Adriana Lima geçtiğimiz ay da Schiaparelli defilesi için Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkmıştı.