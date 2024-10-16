×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı!

Güncelleme Tarihi:

#Victoria's Secret 2024#Adriana Lima#Bella Hadid
Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 08:17

Bir dönem moda dünyasının en gösterişli şovu olan ve dünya çapında milyonlarca kişinin ekran başında merakla beklediği Victoria’s Secret defileleri son altı yıldır düzenlenmiyordu.

Haberin Devamı

Yılın moda şovu gözüyle bakılan ve podyumların gelmiş geçmiş en ünlü süper modellerinin bir bir sahne aldığı bu muhteşem defile uzun bir aradan sonra ilk kez düzenlendi.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı
Victoria's Secret defilesinde müziğin yaşayan efsanesi Cher sahne aldı... Yıldız şarkıcı modeller podyumda yürürken en sevilen şarkılarını seslendirdi... Gecede Tayga ve K-Pop grubu Blackpink'ten Lisa da sahneye çıktı

MODA DÜNYASININ EN BÜYÜK ŞOVU 6 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Büyük ses getiren ve televizyondan da canlı yayınlanan Victoria’s Secret 2024 defilesi adı bu marka ve defilelerle özdeşleşmiş moda dünyasının eski ve yeni nesilden birçok modelini yeniden melek kanatları, muhteşem iç çamaşırı koleksiyonları ve göz alıcı bir sahne şovuyla geri getirdi.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı
Podyumların efsane isimleri Kate Moss, Carla Bruni ve Tyra Banks de Victoria's Secret defilesi için geri döndü

Haberin Devamı

EMEKLİ EFSANELER GERİ DÖNDÜ, YENİ NESİL GÖZ KAMAŞTIRDI

Dün gece New York'ta düzenlenen ve 2018'den bu yana ilk kez gerçekleştirilen Victoria's Secret Fashion Show, yıllardır adı bu defileyle anılan ve artık “emekli” olmuş Alessandra Ambrosio, Tyra Banks ve Adriana Lima gibi podyum efsanelerinin yanı sıra yeni nesil ikonlar Taylor Hill, Barbara Palvin gibi isimlerinde yeniden yıldızını parlattı.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı
Victoria's Secret 2021'den beri ortaya koyduğu "kapsayıcılık" anlayışıyla yeni defilesinde Ashley Graham'ı da podyumda yürüttü

Dün geceki yeni şovun tartışmasız yıldızları ise Victoria’s Secret’ın en büyük podyum efsanesi Adriana Lima ve Hadid kardeşler oldu.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı
Barbara Palvin

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın’15 yıldır her gün acı çekiyorum’ demişti… Hastalığı yüzünden bıraktığı podyumda fırtına gibi esti: Kraliçe geri döndü’15 yıldır her gün acı çekiyorum’ demişti… Hastalığı yüzünden bıraktığı podyumda fırtına gibi esti: Kraliçe geri döndü!Haberi görüntüle

AÇILIŞ VE KAPANIŞ HADID KARDEŞLERDEN

Gigi ve Bella Hadid kardeşler dün geceki defilenin açılışını ve kapanışını gerçekleştiren isimler oldu.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı
Bir diğer podyum efsanesi Brezilyalı model Alessandra Ambrosio da 43 yaşında Victoria's Secret defilesinde yer aldı

Gigi Hadid defilenin açılışında pembe takımı ve aynı renkteki dev melek kanatlarıyla herkesi büyülerken Bella Hadid de kapanışta kırmızı bir takım ve yine kırmızı renkte tüylerden yapılma gösterişli palto görünümlü üstüyle adeta nefes kesti.

Dün geceki defileyle birlikte her iki kız kardeş de dördüncü kez Victoria's Secret defilesinde yürümüş oldu. Gigi ilk kez 2015'te, Bella ise 2016'da ilk kez Victoria’s Secret kanatlarını takmıştı.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı
Bella Hadid dördüncü kez Victoria's Secret defilesine çıkarken uzun süre uzak kaldığı podyumlara bomba gibi geri dönmüş oldu

Haberin Devamı

İKİ KARDEŞ POYDUMU "YIKTI GEÇTİ"

Gigi Hadid bu defileyle 2020'de kızı Khai'yi doğurduktan sonra Victoria's Secret modelliğine geri dönmüş oldu.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı
Bella Hadid göz kamaştıran kırmızı takımıyla defilenin kapanışını yaptı

Bella Hadid ise uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı yüzünden modellik kariyerine ara vermişti. 2 yıl boyunca defilelere çıkmayan Bella eylül ayında ilk kez Paris Moda Haftasında podyuma çıktıktan sonra ikinci kez de Victoria’s Secret için modellik yaparak ara verdiği mesleğinde hâlâ zirvede olduğunu kanıtladı.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı

MELEK ADRİANA GERİ DÖNDÜ!

Haberin Devamı

Victoria’s Secret 2024 defilesinin en büyük sürprizi ve yıldızı elbette peş peşe doğum yaptıktan sonra aldığı kilolarla tartışma yaratan ve son zamanlarda estetik yaptırıp yaptırmadığı da konuşulan Adriana Lima’ydı.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı
Defilenin açılışına yapan Gigi Hadid pembe takımıyla büyük beğeni topladı

43 yaşındaki Lima, Victoria’s Secret için en çok podyuma çıkan model olarak rekor kırdıktan sonra 2018’de emekli olmuş, hem melek kanatlarına hem de modellik kariyerine gözyaşlarıyla veda etmişti.

O BIRAKTI, ŞOV BİTTİ

Zaten marka da son defilesini 2018’de gerçekleştirdikten sonra 6 yıl boyunca hiç podyum şovu düzenlenemedi.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı
Dün geceki defile adı artık Victora's Secret'la özdeşleşen Adriana Lima için emeklilikten geri dönüşünü müjdeledi

Haberin Devamı

Brezilyalı süper model dama çizgili pantolonunun altına giydiği siyah sütyen ve külot takımı ve ona uygun uzun kollu yırtmaçlı üstüyle göz kamaştırdı.

Üç çocuk annesi bir zamanlar şirketin yıldız meleğiydi ve 1999 yılında henüz 18 yaşındayken ilk kez bir Victoria’s Secret defilesinde yürümüştü.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı
Lima marka için en uzun süre podyuma çıkan isimdi ve 18 yaşından defilelerin sona erdiği 2018'e kadar her defilede yer almıştı

Gözden KaçmasınYüzü tanınmayacak hale gelmişti… Ünlü modeli gören şaşkına döndü: Eski Adriana’mız geri dönmüşYüzü tanınmayacak hale gelmişti… Ünlü modeli gören şaşkına döndü: Eski Adriana’mız geri dönmüş!Haberi görüntüle

MARKANIN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK YILDIZIYDI

Kısa sürede markanın yüzü olarak seçilen Adriana Lima emekli olduğunu açıkladığı 2018 yılına kadar da hep Victoria’s Secret’la anılmaya devam etti.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı
Adriana Lima yıllar sonra geri döndüğü podyumda gördüğü sevgi seliyle duygusal anlar yaşadı

Lima oğum izninde olduğu 2009 yılı hariç 1999'dan 2018'e kadar her defilede yer alarak Victoria's Secret'ın gelmiş geçmiş en uzun soluklu modeli oldu.

Esmer güzel son yıllarda podyumlarda az sayıda göründü, ilk olarak 2022'de hamileyken Alexander Wang defilesine çıkan Adriana Lima geçtiğimiz ay da Schiaparelli defilesi için Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkmıştı.

Melekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Victoria's Secret 2024#Adriana Lima#Bella Hadid

BAKMADAN GEÇME!