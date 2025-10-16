×
Melekler geri döndü! Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti!

Güncelleme Tarihi:

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 08:01

İlk kez 1995’te gerçekleşerek hayatımıza giren ve o gün bugündür büyük bir fenomene dönüşen Victoria’s Secret Fashion Show defilesi dün akşam gerçekleşti. Podyumların eski ve yeni yıldızlarını bir araya getiren defilede bu yıl birçok ilk de gerçekleşti.

Her yıl düzenlenen defilelerde moda dünyasının en ünlü modelleri sahneye çıkıyor ve aralarına katılan yeni yüzler de bu defileyle birlikte birer yıldıza dönüşüyordu.

Modellerin markanın iç çamaşırlarını sergilerken taktıkları kocaman melek kanatları bu şovun sembolü oldu, bu defilelerde podyuma çıkan modeller yıllarca hep Victoria’s Secret melekleri olarak anıldı.

K-Pop grubu Twice gecede sahne aldı 

Marka 2018’den sonra defilelere son vermiş, bu olay şov 6 yıl boyunca yapılmamıştı. Bu uzun aranın ardından 2024’te geri dönen Victoria’s Secret Fashion Show, bu yıl da birçok ilke sahne olarak geri döndü.

Defilenin yayını dünya çapında milyonlara ulaştı. Adriana Lima’dan Barbara Palvin’e eski meleklerin geri döndüğü defilede ilkler de yaşandı. Tecrübeli model Jasmine Tookes 9 aylık hamile şekilde podyumda yürüdü.

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti
Melekler defile sonrası topluca yürüdü

Basketbol oyuncusu, WNBA yıldızı ve "Bayou Barbie" lakaplı Angel Reese, defilede yürüyen ilk profesyonel sporcu olarak tarihe geçti.

Bu yıl podyuma çıkan isimler arasında büyük beden model Precious Lee, oyuncu Barbie Ferreira, olimpik jimnastikçi Suni Lee ve ilk kez melek kanatları takan ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski de vardı.

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti
9 aylık hamile model Jasmine Tookes defilenin açılışını yaparak gecenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı

Marka uzun yıllar kadınların beden algılarını ve psikolojilerini bozduğu için eleştirilmiş, daha sonra kapsayıcı olacak şekilde defilelerine geri dönmüştü. Bu yıl podyumda yürüyen isimler de bu kapsayıcılığa örnek oldu.

Defilede tartışma yaratan, anne babaları Hollywood’un ünlü yıldızları olan "torpilli bebekler" Iris Law ve Lila Moss gibi isimler de yer aldı…

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti
Madison Beer hem şarkı söyledi hem de modellik yaptı

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Angel Reese

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Emily Ratajkowski

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Ashley Graham

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Alessandra Ambrosio

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Adriana Lima

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Barbara Palvin

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Barbie Ferreira

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Jasmine Tookes

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Lila Moss

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Iris Law

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Irina Shayk

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Precious Lee

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Suni Lee

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Gigi Hadid

Melekler geri döndü Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti

Bella Hadid

 

 

