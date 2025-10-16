Melekler geri döndü! Basketbolcular, şarkıcılar, torpilliler ve 9 aylık hamile bir model… Victoria’s Secret defilesi tarihe geçti!

Haberin Devamı

Her yıl düzenlenen defilelerde moda dünyasının en ünlü modelleri sahneye çıkıyor ve aralarına katılan yeni yüzler de bu defileyle birlikte birer yıldıza dönüşüyordu.

Modellerin markanın iç çamaşırlarını sergilerken taktıkları kocaman melek kanatları bu şovun sembolü oldu, bu defilelerde podyuma çıkan modeller yıllarca hep Victoria’s Secret melekleri olarak anıldı.

K-Pop grubu Twice gecede sahne aldı

Marka 2018’den sonra defilelere son vermiş, bu olay şov 6 yıl boyunca yapılmamıştı. Bu uzun aranın ardından 2024’te geri dönen Victoria’s Secret Fashion Show, bu yıl da birçok ilke sahne olarak geri döndü.

Defilenin yayını dünya çapında milyonlara ulaştı. Adriana Lima’dan Barbara Palvin’e eski meleklerin geri döndüğü defilede ilkler de yaşandı. Tecrübeli model Jasmine Tookes 9 aylık hamile şekilde podyumda yürüdü.

Melekler defile sonrası topluca yürüdü

Basketbol oyuncusu, WNBA yıldızı ve "Bayou Barbie" lakaplı Angel Reese, defilede yürüyen ilk profesyonel sporcu olarak tarihe geçti.

Bu yıl podyuma çıkan isimler arasında büyük beden model Precious Lee, oyuncu Barbie Ferreira, olimpik jimnastikçi Suni Lee ve ilk kez melek kanatları takan ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski de vardı.

9 aylık hamile model Jasmine Tookes defilenin açılışını yaparak gecenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı

Marka uzun yıllar kadınların beden algılarını ve psikolojilerini bozduğu için eleştirilmiş, daha sonra kapsayıcı olacak şekilde defilelerine geri dönmüştü. Bu yıl podyumda yürüyen isimler de bu kapsayıcılığa örnek oldu.

Defilede tartışma yaratan, anne babaları Hollywood’un ünlü yıldızları olan "torpilli bebekler" Iris Law ve Lila Moss gibi isimler de yer aldı…

Madison Beer hem şarkı söyledi hem de modellik yaptı

Angel Reese

Emily Ratajkowski

Ashley Graham

Alessandra Ambrosio

Adriana Lima

Barbara Palvin

Barbie Ferreira

Jasmine Tookes

Lila Moss

Iris Law

Irina Shayk

Precious Lee

Suni Lee

Gigi Hadid

Bella Hadid