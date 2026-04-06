Melek Mosso: Gelinliğim ihtiyacı olan birine gitsin

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Melek Mosso önceki gün Arnavutköy’de köpeğiyle yürüyüş yaparken objektife yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, Mustafa Sandal için düzenlenen “Saygı1” adlı konserde yaptığı “gelinliğimi bağışlayacağım” açıklamasının sosyal medyada gündem olması hakkında konuştu. 6 ay önce Serkan Sağdıç ile evliliği biten Melek Mosso, bu açıklamasının ardından sosyal medyada gelen mesajların kendisini çok duygulandırdığını ifade etti:

ÇOK GÜZEL DUYGULARLA TAŞIDIM

“Gelinliği ihtiyacı olan birine vermek istiyorum. Bana çok tatlı mesajlar geldi, çok isteyen oldu ama biz ekipçe gerçekten ihtiyacı olan birine ulaşmasını istiyoruz. O gelinliği üzerimde çok güzel duygularla taşıdım. Belki boşandım ama o süreç de kötü ya da saygısız bir şekilde olmadı. Umarım gelinliği alan kişiye de şans ve bereket getirir.”

Haberin Devamı

Yeni şarkı geliyor

Stüdyodan geldiğini belirten Melek Mosso, “Yeni bir karakter yaratıyorum. Melek Mosso dışında alternatif işlerimi o karakter üzerinden yayınlayacağım. Bugün de onun ilk şarkısının demo kaydına giriyoruz. Benim için çok heyecanlı bir süreç” dedi.