Melek Kentmen: Dedemin hayatı film olabilir

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Melek Kentmen, Hulusi Kentmen’in çok disiplinli olduğunu söyledi: “Benim doğduğum dönemler, dedemin en aktif olarak çalıştığı dönemlerdi. Dolayısıyla pek de vakit geçiremedik. Çok tontondu, çok sevecendi ama askerlikten gelen bir disiplini her zaman vardı. Saatinde masaya oturmak, ailenin toplanması onun için önemliydi. Disiplin dedemden bana geçen bir miras. Sistemli bir insandı.”

Hulusi Kentmen ile ilgili yazdığı kitabını senaryolaştırmayı istediğini de belirten Melek Kentmen, “Bir belgesel olabilir diye düşünüyorum ya da hayatı da çok dolu dolu yaşadığı için hayatı film olabilir” dedi.

Melek Kentmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Dedem yaşasaydı onunla bir filmde oynamak isterdim. Dedemden geldi öyle bir teklif ama babam istemedi.”