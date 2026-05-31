Melek Baykal'dan Fatih Uçan'a itibar davası

Haberin Devamı

18 yıl önce ‘Akasya Durağı’ dizisinde birlikte rol alan Melek Baykal ile Fatih Uçan adliyelik oldu. Dizide ‘Ali Kemal’ karakterine hayat veren Uçan, bir süre önce verdiği röportajda, ‘Taksici Melahat’i oynayan Baykal’ın rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler’e sette tokat attığını öne sürmüştü.

Uçan’ın kendisine iftira attığını ve toplum önündeki saygınlığını zedelediğini ileri süren Melek Baykal, avukatı Bilal Küçükşengün aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Küçükşengün, savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, müvekkilinin itibar suikastına maruz kaldığını öne sürdü:

Haberin Devamı

“Fatih Uçan bir gazeteye verdiği röportajda müvekkilin Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığını ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmiştir. Bunlar gerçek olmayan beyanlardır. Zeynep Dörtkardeşler de iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır. Uçan, müvekkili kamuoyu önünde küçük düşürmüş, psikolojik şiddet ve ısrarlı takip eyleminde bulunmuştur. Müvekkilin huzur ve sükununu bozan, iftiralarda bulunan ve kişilik haklarını zedeleyen Fatih Uçan’dan şikâyetçiyiz.”

BEN DE ONDAN DAVACIYIM

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatih Uçan da Melek Baykal’a dava açacağını söyledi: “Melek Hanım’ın Zeynep Dörtkardeşler’e attığı tokat sonrası sette bir sessizlik olmuştu. Bu tokat dizi icabı değildi. Zeynep Hanım ezberini unutup role giremediği için Melek Baykal’ın yorulduğundan sebep kamera arkası bir durumdu. Melek Baykal beni halka yalancı, iftiracı olarak kötü gösterdi. Sosyal medya hesaplarım kapandı. Bunu hak etmedim. Ben de kendisinden davacı olmak istiyorum.”