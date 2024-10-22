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Meksikalı ikili

Güncelleme Tarihi:

#Şafak Sezer #Aslı Bekiroğlu#Kutsal Damacana 5: Zombi
Meksikalı ikili
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 08:46

Şafak Sezer ve Aslı Bekiroğlu, “Kutsal Damacana 5: Zombi” filmi için Meksika kıyafetleriyle kamera karşısına geçti.

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5. FİLM YOLDA

Komedi serisi “Kutsal Damacana”nın 5’inci halkası “Zombi”nin çekimleri eğlenceli anlara sahne oldu. ‘Papaz Fikret’ karakterini canlandıran Şafak Sezer, senaryo gereği Aslı Bekiroğlu’yla beraber Meksika kıyafetleri giyerek kamera karşısına geçti.

ZOMBİLERLE SAVAŞ

Şafak Sezer’in senaryosunu da yazdığı, yönetmen koltuğunda Kamil Çetin’in oturduğu, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği “Kutsal Damacana 5: Zombi”, 17 Ocak 2025’te vizyona girecek. Filmde Fikret, Asım ve Artin bu kez İblis’in oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.

Meksikalı ikili

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#Şafak Sezer#Aslı Bekiroğlu#Kutsal Damacana 5: Zombi

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