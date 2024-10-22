Meksikalı ikili

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5. FİLM YOLDA



Komedi serisi “Kutsal Damacana”nın 5’inci halkası “Zombi”nin çekimleri eğlenceli anlara sahne oldu. ‘Papaz Fikret’ karakterini canlandıran Şafak Sezer, senaryo gereği Aslı Bekiroğlu’yla beraber Meksika kıyafetleri giyerek kamera karşısına geçti.

ZOMBİLERLE SAVAŞ



Şafak Sezer’in senaryosunu da yazdığı, yönetmen koltuğunda Kamil Çetin’in oturduğu, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği “Kutsal Damacana 5: Zombi”, 17 Ocak 2025’te vizyona girecek. Filmde Fikret, Asım ve Artin bu kez İblis’in oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.