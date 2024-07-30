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ABD filmi Mekanik televizyonda yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Lewis John Carlino ve Richard Wenk tarafından kaleme alınan film, 1972 yapımlı aynı isimdeki filmin yeniden uyarlanmıştır. Peki, Mekanik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...

MEKANİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mekanik; olası düşmanları yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan 'menajeri' Koca Harry’i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez. Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry’nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar...

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MEKANİK OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Jason Statham

Ben Foster

Donald Sutherland