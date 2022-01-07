Mekanik 2 Suikast oyuncuları kimler? Mekanik 2 Suikast filmi konusu ve özeti

Haberin Devamı

Bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan 2016 yapımı Mekanik 2 Suikast filmi merak konusu oldu. Tetikçilik yapan Arthur Bishop'un hikayesinin anlatıldığı bilmde aksiyon sahneleri izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Mekanik 2 Suikast oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte filmin özeti ve merak edilenler...

MEKANİK 2 SUİKAST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

MEKANİK 2 SUİKAST OYUNCULARI

Yönetmenliğini Dennis Gansel'in üstlendiği Mekanik 2 Suikast oyuncuları arasında, Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah gibi değerli isimler yer alıyor.