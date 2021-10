Mehmet Yılmaz Ak: Pars duygularını ustalıkla gizliyor

Haberin Devamı

◊ Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mehmet Yılmaz Ak oyuncu olmadan önce ne yapardı?

- İçimde hep oyuncu olma isteği vardı ama bir şekilde ilk serüvenim konservatuvarla değil, Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi ile başladı. O yıllarda çok tiyatro oyunu ve filmler izliyor, oyunculuk mesleğiyle ilgili birçok kitap okuyordum. İçimdeki bu arzu ve heyecan büyüdü. Üniversitedeki bölümümü değiştirip, Kadir Has Üniversitesi’nde oyunculuk okudum ve şimdi buradayız, mutluyum.

◊ Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuşsunuz. Tiyatro sizin için ne ifade ediyor?

- Tiyatro benim için bir laboratuvar gibi. Oyunculuk adına istediğim birçok şeyi deneyebildiğim bir alan. Çok emek verilerek yapılan bir sanat.

Şu sıralar sadece izleyebiliyorum, umarım tüm şartlar müsait olduğunda tekrar sahnede olurum.

◊ Oyunculukla yolunuz ilk olarak nasıl kesişti?

- Ege Üniversitesi’nde okurken Bornova Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kursiyer sınavlarına girdim.

İlk sahne deneyimim orada oldu. Sonrasında oyunculuk yapmak istediğimin farkındalığı ile beraber üniversitemi ve okuduğum bölümü değiştirdim.

HER BÖLÜMÜN SENARYOSUNU

AYNI HEYECANLA OKUYORUM

◊ Birçok projede yer almışsınız. Unutamadığınız, yıllar geçse de “Ne güzel bir işti” dediğiniz bir proje var mı?

- Şu ana kadar yer aldığım her projenin bugünkü beni oluşturmasında katkısı var. O nedenle birini diğerinden ayırmamın mümkün olacağını sanmıyorum. Tercih ettiğim karakterleri seçerken hep farklı ve beni zorlayacak, tabii ki zorlarken de heyecanlandıracak olmasına dikkat ettim.

◊ “Yargı” dizisinin senaryosunu ilk okuduğunuzda ne hissetiniz? Savcı Pars karakterinin canlandırdığınız diğer karakterlerden farkını anlatır mısınız?

- Son zamanlarda okuduğum en iyi hikaye örgüsüne sahip senaryoydu. Hâlâ her bölümün senaryosunu aynı heyecanla okuyorum.

Pars, birbirine zıt duyguları bünyesinde barındıran ve bunları ustalıkla gizleyebilen bir karakter.

Bu duyguları hem hissedip hem gizlemeye çalışmak karakterimin en keyifli yanlarından biri. Sanırım bu yönüyle daha önce oynadığım diğer karakterlerden ayrılıyor.



BU BAŞARIYI İYİ BİR EKİP RUHUNA BORÇLUYUZ

◊ Role nasıl hazırlandınız?

- Bu role hazırlanırken hukukçu arkadaşlarımdan fazlasıyla fikir ve destek aldım. Gerçekten bu işi yapan insanların düşüncelerini alarak rolüme hazırlanmak benim için avantaj oldu. Ayrıca bol bol yapım izleyerek Pars karakterini öncelikle kendi içimde şekillendirdim.

◊ Pars hırslı, başarılı ve keskin bir karakter. Siz de gerçek hayatta böyle biri misiniz?

- Gerçek hayatımda o kadar keskin birisi değilimdir ama netimdir. Duygularımı Pars kadar iyi gizleyerek renk vermeden devam edemem.

◊ Şu sıralar ekranın en beğenilen, en çok konuşulan projesinde yer almak size neler hissettiriyor? Sizce bu başarının sırrı ne?

- Çok gururlu ve mutluyum. İnandığım, özümsediğim bir işin beğenilmesi çok kıymetli benim için. Bu başarıyı iyi bir ekip ruhuna borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ekip olarak enerjimizin seyirciye çok doğru yansıdığını ve onlardan da bunun sonucunda iyi geri bildirimler aldığımızı söyleyebilirim.

GÜZEL YORUMLAR

MOTİVE EDİYOR

◊ Sosyal medyayla aranız nasıl? Rolünüz hakkında yapılan yorumları okuyor musunuz? Gelen tepkiler nasıl?

- Harika bir kullanıcıyım diyemem ama tabii ki takip ediyorum. Rolüm ve dizimiz hakkında yapılan yorumları okuyorum. Aldığımız güzel yorumlar ve işimizin bu kadar konuşuluyor olması bizi motive ediyor.

RESİM YAPIYORUM

◊ Çekimler dışında kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz var mı?

- Ayırabiliyorum. Resim yapmaktan, okumaktan, yazmaktan, izlemekten çok keyif alıyorum ve fırsat buldukça vaktimi bu yönde değerlendirmeyi tercih ediyorum.