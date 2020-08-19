Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli? MasterChef Mehmet Şef’in sol elinin hikayesi

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef 2020’nin merak edilen isimler arasında yer alıyor. 1974 yılında dünyaya gelen Mehmet Şef, 2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması ile En iyi Şef Ödülü’nün de sahibi oldu. Başarılı şefin pek çok ulusal ve uluslararası ödülü de bulunuyor.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.

MEHMET YALÇINKAYA’NIN KARİYERİ

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olmayı başardı.

2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması ile En iyi Şef Ödülü’nün de sahibi oldu. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası ödülün de sahibi oldu.

MEHMET ŞEF’İN SOL ELİ

MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması dikkat çekiyor, sosyal medyaya konu oluyordu.

Bolulu Mehmet Şef'in, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi olduğu ortaya çıktı. Parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya, geçirdiği bir kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş.