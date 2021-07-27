Mehmet Temel kimdir? Mehmet Temel'in hikayesi Paylaş Benimle'de

Doğuştan 2 kolu olmayan ve tüm işlerini ayaklarıyla yapan Mehmet Temel'i, Türkiye 1978 yılında TRT ekranlarından tanıdı. Mehmet Temel, İzmir Kemeraltı'nda ayakkabı boyacılığı yaparak hayatını sürdürüyordu. Onun mücadelesini görenler destek oldu. Tek isteği ise engeline aldırmadan, onunla mutlu bir yuva kuracak birini bulmaktı. TRT ekranlarında yaptığı çağrı onun hayatını değiştirdi. Onu ekran başında izleyen Ayşe Temel talip oldu ve Mehmet Temel ile dünya evine girdi.



Çift yıllar önce Antalya'ya taşındı. Mehmet Temel, 25 yıldır Tarihi Kaleiçi'nde hediyelik eşya satıyor. Her sabah hazırlanıp evinden çıkan Temel, bindiği özel aracıyla işine tek başına gidiyor. Dükkanı açmasına oğlu yardım ediyor. Sonra tüm işleri kendisi tek başına hallediyor.

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