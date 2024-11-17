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Mehmet Günsür'ün babalık savaşı... Hikayenin gerçekliği beni çok etkiledi!

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Günsür#Annem Ankara#Kanal D
Mehmet Günsürün babalık savaşı... Hikayenin gerçekliği beni çok etkiledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 12:44

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, Kanal D’nin dönem dizisi ‘Annem Ankara’da farklı bir karakter ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesinde zayıflıkları olan, aile kavramını bilmeyen ama çaba gösteren ‘Hasan’ı canlandıracak olan Günsür, yeni rolünü anlattı. Günsür, Annem Ankara’nın gerçekliğinin kendisini çok etkilediğini belirterek “Hasan, sınırları olan bir karakter. Beceriksizlikleriyle hatta becermeye çalışmak istemesiyle gönlümü fethetti.” dedi.

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GERÇEK BİR YAŞAM HİKAYESİ: ANNEM ANKARA

Başkent Ankara’da 1990’lı yıllardaki gerçek bir yaşam öyküsünü ekran getiren Annem Ankara, hayata karşı umudunu ve mücadelesini hiç kaybetmeyen Zuhal (Bergüzar Korel) ile adeta babasız büyümüş bu nedenle de çocuklarına babalık yapmakta zorlanan Hasan’ın hikayesini anlatacak. 20 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek olan dizide Hasan’a hayat veren Mehmet Günsür, yeni rolüyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Mehmet Günsürün babalık savaşı... Hikayenin gerçekliği beni çok etkiledi

BÖYLE BİR KARAKTER OYNAMAMIŞTIM

Başarılı oyuncu, Annem Ankara’da hikâyenin gerçekliğinin kendisini çok etkilediğini kaydederek “Gerçek bir ailenin, bir kadının yaşam mücadelesi, Hasan’ın baba olmak için çabalaması beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir karakter oynamamıştım. Hasan, sınırları olan bir karakter. Çok insan gibi problemleriyle, beceriksizlikleriyle hatta becermeye çalışmak istemesiyle gönlümü fethetti.” dedi.

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Mehmet Günsürün babalık savaşı... Hikayenin gerçekliği beni çok etkiledi

HASAN’DAN DAHA ŞANSLIYIM

Kendisinin Hasan’a göre çok şanslı olduğunu söyleyen Günsür, “Hep bir arada olan bir ailede büyüdüm. Hasan bu kadar şanslı olmadığı gibi aile mevhumunu da çok iyi anlayamamış. Kendisinin daha iyi versiyonunu yapmak ve aile içindeki görevini yerine getirmek için çabalayan bir Hasan var aslında.” diye konuştu.

Mehmet Günsürün babalık savaşı... Hikayenin gerçekliği beni çok etkiledi

SENARYOSU BAŞAK ANGİGÜN’E AİT

Annem Ankara’nın oyuncu kadrosunda Günsür ve Korel’in yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor. BKM imzalı dizinin senaryosunu Başak Angigün’ün kaleme alırken yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

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Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyacak olan Annem Ankara, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20’de Kanal D başlayacak.

 

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#Mehmet Günsür#Annem Ankara#Kanal D

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