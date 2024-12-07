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Mehmet Günsür Annem Ankara'ya veda mı edecek?

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Günsür#Annem Ankara#Kanald
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 08:10

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın ön izlemesi seyircide büyük merak uyandırdı. Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde Bergüzar Korel'in canlandırdığı Zuhal karakterinin çocuklarıyla yaşadığı eve polis gelir. Polisler Zuhal'in eski kocası Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Hasan'ın saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı haberi verip ölümle burun buruna olduğunu söyler.

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'CENAZE HABERİN GELSEYDİ'

Ön izlemede Hasan'ın büyük oğlu Burak'ın, "Düğün davetiyen yerine keşke cenaze haberin gelseydi" sözleriyle, eski eşi Zuhal'in de "Cehenneme kadar yolun var" şeklinde beddua ettiği bölümler izleyicide büyük merak uyandırdı.

Mehmet Günsür Annem Ankaraya veda mı edecek


'BÖYLE VEDALAŞMAMALIYDIK'

Dizide anlatıcı olan ortanca oğul Başar'ın finalde "Böyle vedalaşmamalıydık babamla." sözleri de akılda soru işaretleri bıraktı.

Mehmet Günsür Annem Ankaraya veda mı edecek


HASAN İÇİN YOLUN SONU MU?

Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Hasan karakteri bu bölümde ölecek mi? Mehmet Günsür Annem Ankara'ya veda mı edecek? Tüm sorular bu akşamki bölümde yanıt bulacak.

Mehmet Günsür Annem Ankaraya veda mı edecek


GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini ise Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel paylaşıyor.

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 GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.
Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

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#Mehmet Günsür#Annem Ankara#Kanald

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