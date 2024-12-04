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'CENAZE HABERİN GELSEYDİ'

Ön izlemede Hasan'ın büyük oğlu Burak'ın, "Düğün davetiyen yerine keşke cenaze haberin gelseydi" sözleriyle, eski eşi Zuhal'in de "Cehenneme kadar yolun var" şeklinde beddua ettiği bölümler izleyicide büyük merak uyandırdı.



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Dizide anlatıcı olan ortanca oğul Başar'ın finalde "Böyle vedalaşmamalıydık babamla." sözleri de akılda soru işaretleri bıraktı. Mehmet Günsür 'ün canlandırdığı Hasan karakteri bu bölümde ölecek mi? Mehmet Günsür Annem Ankara'ya veda mı edecek? Tüm sorular bu akşamki bölümde yanıt bulacak. Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini ise Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.