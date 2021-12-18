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Mehmet Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

#Mehmet Erdem#Mehmet Erdem Kimdir#Mehmet Erdem Şarkılar Bizi Söyler
Mehmet Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli Mehmet Erdem Şarkılar Bizi Söylere konuk oluyor

Her cumartesi birbirinden değerli isimleri konuk eden Şarkılar Bizi Söyler programı, bu hafta da ünlü isimlerle izleyenlere keyifli saatler yaşatmaya hazırlanıyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde pop müziğin güçlü yorumcusu Mehmet Erdem konuk olacak. Peki Mehmet Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Erdem şarkıları...

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Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta aşk şarkıları seslendirilecek. Programın konuklarından biri de aşk şarkılarıyla çok sevilen şarkıcı Mehmet Erdem oldu. İşte Mehmet Erdem şarkıları ve hayatı...

MEHMET ERDEM KİMDİR?

Mehmet Erdem 1978 Manisa doğumlu ve aslen Malatyalı’dır. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmış ve Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Mehmet Erdem’in ilk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Sanatçı daha sonra bağlama, ud ve cümbüş de çalmaya başladı.

Öğrencilik yılları da dahil olmak üzere müzikten hiç kopmayan Mehmet Erdem, lise döneminde çeşitli gruplarda enstrümanist ve vokalist olarak yer aldı, bir çok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı.Sanatçı 2008 yılında “Deli Deli Olma” adlı filme Özgür Akgül ile beraber yaptığı müzikle “Altın Portakal Film Festivali”nde “En İyi Film Müziği” dalında ödül aldı. Ayrıca kariyeri boyunca “Çalgı Çengi”, “Memleket Meselesi”, “Sizi Seviyorum”, “Polis”, “Dol”, Avrupa Avrupa”, Kalbim Seni Seçti”, “Leyla ile Mecnun”, “Kalpsiz Adam”, “Sınıf” gibi bir çok film ve dizinin özgün müziklerine imza attı.

MEHMET ERDEM ŞARKILARI

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Herkes Aynı Hayatta, (2012)
Hiç Konuşmadan, (2013)
Hepsi Benim Yüzünden, (2016)
“Hakim Bey”, (Haziran 2012)
“Herkes Aynı Hayatta”, (Eylül 2012)
“Kadınım”, (Mart 2013)
“Haydi Gel Gidelim”, (Haziran 2013)
“Acıyı Sevmek Olur mu”, (Aralık 2013)
“Gibi Gibi”, (Nisan 2014)
“Aşkımız Bitecek”, (2014)
"Hiç Konuşmadan",(2015)

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