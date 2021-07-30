Mehmet Ali Erbil'in ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'ndan olan kızı Sezin Erbil Yazgan kimdir?

Mehmet Ali Erbil'in ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'ndan olan kızı Sezin Erbil, 16 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Sezin Erbil'in annesi Muhsine Kamiloğlu kamuoyu tarafından tanınan biri değil. Sezin Erbil'in Mehmet Ali Erbil'in diğer evliliklerinden olan Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kardeşi var. Bir dönem şarkıcı Alişan ile beraber olan ancak evlilik arefesinde ayrılık kararı alan Sezin Erbil, 2009 yılında çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda hayatını birleştirdi. Sezin Erbil Blog Yazarı ve Mücevher tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Kendi adını taşıyan bir bloğun yanı sıra takı tasarımları yapmakta ve bunları ünlü bir e-ticaret markasının sitesi üzerinden satışa sunmaktadır.

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