Mehmet Ali Erbil yaz akşamlarını şenlendirecek

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Ünlü şovmen, Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Programda ünlü isimleri ağırlayan Erbil, yarışmaya gençlerin de ilgi gösterdiğini belirterek bu durumdan büyük mutluluk duyduğunu söyledi:

“Yarışmayı zaten bilenler için nostalji oldu, ilk kez izleyen gençler ise büyük keyif aldıklarını söyledi. Z kuşağının da ‘Turnike’yi çok seveceğini tahmin ediyordum, yanılmadığıma sevindim.”

Mehmet Ali Erbil, yarışmanın yaz boyu devam edeceğini vurgulayarak “Turnike yaz akşamlarını şenlendirmeye devam edecek” dedi.



Ünlü şovmen ayrıca televizyondan sonra tiyatroya da dönüş sinyali verdi: “Sürpriz bir isimle beraber sahneye çıkacağım. İki kişilik değişik bir oyun olacak.”