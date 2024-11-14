×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'tan pişmanlık açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Serdar Ortaç#Yasa Dışı Bahis
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaçtan pişmanlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 08:44

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ev hapsi kararıyla serbest bırakıldıktan sonra dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

HASTANEYE GİDEBİLİYORUM

Hakkında ev hapsi kararı bulunan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün hastaneye giderken görüntülendi.

Erbil, “Gerekli izinleri aldık, hastaneye gidip gelebiliyoruz. Böyle bir olayla anılmaktan pişmanım” dedi.

Bu illeti bıraktım

Serbest bırakıldıktan sonra pişman olduğunu söyleyen Serdar Ortaç, sosyal medya üzerinden kumar oynayanlara seslendi:

“Benim yaptığım hataları yapma. Kumara devam edersen sonun intihar. İçkiyi, sigarayı nasıl bıraktıysam, bu illeti de bıraktım.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Ali Erbil#Serdar Ortaç#Yasa Dışı Bahis

BAKMADAN GEÇME!