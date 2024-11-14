Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'tan pişmanlık açıklaması

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HASTANEYE GİDEBİLİYORUM

Hakkında ev hapsi kararı bulunan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün hastaneye giderken görüntülendi.



Erbil, “Gerekli izinleri aldık, hastaneye gidip gelebiliyoruz. Böyle bir olayla anılmaktan pişmanım” dedi.

Bu illeti bıraktım

Serbest bırakıldıktan sonra pişman olduğunu söyleyen Serdar Ortaç, sosyal medya üzerinden kumar oynayanlara seslendi:



“Benim yaptığım hataları yapma. Kumara devam edersen sonun intihar. İçkiyi, sigarayı nasıl bıraktıysam, bu illeti de bıraktım.”