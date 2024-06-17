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Mehmet Ali Erbil hem güldürdü hem de ağladı

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#Mehmet Ali Erbil#Kanal D#Turnike
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 15:18

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, ekranlara Kanal D ile dönen Turnike yarışmasına ‘güldürürken ağlayarak’ başladı.  7 yıl önce aramızdan ayrılan sunucu Vatan Şaşmaz’ın eski bir açılış anonsuyla stüdyoya giren Erbil, yarışma sırasında yaptığı esprilerle yarışmacıları ve izleyicileri güldürürken, Şaşmaz’ın anonsu sırasında gözyaşlarını tutamadı. Ünlü sunucunun bu duygusal anları ilk programa damga vurdu.

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BAYRAMDA TURNİKE HEYECANI

Kanal D, yaz sezonunda ses getirecek bir işe imza attı. Televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından olan Turnike, Kurban Bayramı ile birlikte ekranlara yeniden ‘Merhaba’ dedi. Turnike, bayramın ilk gününden itibaren seyircileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

DEMEK Kİ UNUTMAMIŞSINIZ

Dillere pelesenk olan “Ay ay ay ay” ve “Amanın amanın” sözleriyle stüdyoya giren Erbil, “Demek ki unutmamışsınız. Bugün çok özel çok güzel bir gün, mübarek bir gün. Türkiye’nin ilk yerli yarışma programı Turnike ile Kanal D ekranlarındayız.” dedi.

Mehmet Ali Erbil hem güldürdü hem de ağladı

TORUN SÜRPRİZİ

Birbirinden güzel 13 hostes de yarışmada Erbil’e yardımcı oldu. Erbil, zaman zaman hosteslere takılarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Erbil’in kızı Sezin Erbil’den olan torunu Elisa, ilk programda dedesine sürpriz yaptı. Dede torun stüdyoda eğlenceli bir dansa da imza attı.

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Mehmet Ali Erbil hem güldürdü hem de ağladı

90’LARIN POP STARLARI

Turnike’nin Bayram Özel bölümünün konukları, 90’lar Pop’un unutulmaz isimlerinden Eda Özülkü, Reyhan Karaca, Elif Karlı, Sibel Alaş, Metin Özülkü, Çelik, Ferda Anıl Yarkın ve Ümit Sayın oldu. “Kapı Açtırma”, “Çağrışım”, “Evet-Hayır” cevaplarıyla oynanan “Kulaklık Oyunu” ve “Final” bölümünün yer aldığı yarışma programında Mali’nin esprileriyle kahkaha dolu anlar yaşandı.

Mehmet Ali Erbil hem güldürdü hem de ağladı

DUYGUSAL ANLAR

Erbil, program süresince yarışmacıları ve izleyicileri güldürürken kendisi de zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Programın başında kendisini anons eden dış sesin Vatan Şaşmaz’a ait olduğunu anlatan Erbil, Şaşmaz’a rahmet dilerken gözleri yaşla doldu. Erbil, Ferda Anıl Yarkın’ın “Üzülme” şarkısına eşlik ederken de gözyaşlarına hakim olamadı.

 

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#Mehmet Ali Erbil#Kanal D#Turnike

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