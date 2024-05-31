Mehmet Ali Erbil: Bu kez ağlatacağız

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“The Hope” (Umut) filminin galası önceki akşam Biletinial Torun Center Sinemaları’nda gerçekleşti. Servet Aksoy’un yönettiği filmin başrollerinde Mehmet Ali Erbil, Alix Kermes, Gizem Denizci yer aldı.

Tolga Yüce, Wilma Elles, Şebnem Schaffer, Ümit Okur, Esra Sönmezer, Mehmet Çepiç, Orçun İynemli, Demez Öz, Ece Gökçen, Cemre Kurum ve Emine Söyler de galada hazır bulundu.

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Mehmet Şah Çelik - Wilma EllesMehmet Ali Erbil, filmde Alzheimer hastası bir babayı canlandırdığını söyledi:“Filmi izlerken çok ağlayacaksınız. Bu kez dram ile izleyici karşına çıkıyoruz. Çok emek verdik, gişesi bol olsun.”

Mehmet Ali Erbil, galaya sevgilisi Gülseren Ceylan ile katıldı. Erbil’i eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali Sadi yalnız bırakmadı. Kumbasar, eski eşinin genç sevgilisi hakkında “Biz onları aştık, herkesin kendi özel hayatı” dedi.

Esra SönmezerYavuz Seçkin