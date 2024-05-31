×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Mehmet Ali Erbil: Bu kez ağlatacağız

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Ali Sadi Erbil#Gülseren Ceylan
Mehmet Ali Erbil: Bu kez ağlatacağız
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 09:31

Mehmet Ali Erbil’in başrolünde yer aldığı “The Hope” (Umut) filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Erbil, bu kez ağlatacağını söyledi.

Haberin Devamı

“The Hope” (Umut) filminin galası önceki akşam Biletinial Torun Center Sinemaları’nda gerçekleşti. Servet Aksoy’un yönettiği filmin başrollerinde Mehmet Ali Erbil, Alix Kermes, Gizem Denizci yer aldı.

Tolga Yüce, Wilma Elles, Şebnem Schaffer, Ümit Okur, Esra Sönmezer, Mehmet Çepiç, Orçun İynemli, Demez Öz, Ece Gökçen, Cemre Kurum ve Emine Söyler de galada hazır bulundu.

Mehmet Ali Erbil: Bu kez ağlatacağız

Mehmet Şah Çelik - Wilma Elles

Mehmet Ali Erbil, filmde Alzheimer hastası bir babayı canlandırdığını söyledi:

“Filmi izlerken çok ağlayacaksınız. Bu kez dram ile izleyici karşına çıkıyoruz. Çok emek verdik, gişesi bol olsun.”

Bunları aştık

Haberin Devamı

Mehmet Ali Erbil, galaya sevgilisi Gülseren Ceylan ile katıldı. Erbil’i eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali Sadi yalnız bırakmadı. Kumbasar, eski eşinin genç sevgilisi hakkında “Biz onları aştık, herkesin kendi özel hayatı” dedi.

Mehmet Ali Erbil: Bu kez ağlatacağız

Esra Sönmezer

Mehmet Ali Erbil: Bu kez ağlatacağız

Yavuz Seçkin

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Ali Erbil#Ali Sadi Erbil#Gülseren Ceylan

BAKMADAN GEÇME!