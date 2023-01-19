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Mehmet Ali Erbil aylık gelirini açıkladı! 'Oyuna getirildim'

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#Mehmet Ali Erbil#Ece Ronay Bilir#Ece Ronay
Mehmet Ali Erbil aylık gelirini açıkladı Oyuna getirildim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 15:52

Klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen ve hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Mehmet Ali Erbil duruşmadaki savunmasında, "Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi.

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Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mehmet Ali Erbil katıldı. Duruşmada  taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik tespiti yapılan Mehmet Ali Erbil aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi.

Sanık Mehmet Ali Erbil savunmasında, "Böyle bir olayın tuzak olduğunu düşünüyorum. Ben z kuşağıyla hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim, klipte oynadım. Teklif onlardan gelmişti. Sonrasında arkadaş olduğumuza dair kamuoyuna açıklama yapıldı. Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik ve ilişkiler yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Tuzağa geldim. Bana görüntülü telefon açtı ve bu görüntülerde müstehcen görüntüleri vardı. Evine davet etti. Adresini bilmiyordum adresini verdi. Sonrasında asistanım devreye girdi ve 'ben muhatap olacağım' dedi. Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi.

"SİZİ KORUMAK İÇİN BÖYLE BİR MESAJ ATTIM’ DEDİ"

Mehmet Ali Erbil'e iddianamede yer alan mesajların sorulması üzerine ise, "Mesaj atılan gün asistanım olaya dahil oldu ve iddianameye konu ’Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum’ şeklindeki mesajı o atmıştır. Mesaj atılırken telefon benim elimde bile değildi. Mesajdan haberim yoktu. Asistanım böyle böyle bir olay oldu sizi korumak için böyle bir mesaj attım dedi" şeklinde savunma yaptı.

Duruşma mütalaa hazırlanmak üzere Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek ertelendi.

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Mehmet Ali Erbil aylık gelirini açıkladı Oyuna getirildim


İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil’in mesajlarının Ece Ronay Bilir’in kişilik haklarını zedeleyecek biçimde hakaret içerdiği, bir başka mesajının ise ’Tehdit’ suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanık Mehmet Ali Erbil’in ’Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’, ’Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ve ’Tehdit’ suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden, 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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