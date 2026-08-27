Meghan'ın gözleri yaşlı... Saati binlerce dolara özel jetle döndü... Ama kalbinin yarısı ABD'de kaldı

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İlk ayrıldıkları dönemde İngiliz kraliyet ailesi hakkında yaptıkları eleştiriler hala unutulmadı. Buna rağmen, uzun süreli kalmak için İngiltere'ye geri dönüşleri ise binlerce söylentiyi ardı ardına getirdi.

Görünüşe göre de bunlar bir türlü dur durak bilmeyecek.

Ama Harry ve Meghan ile ilgili olarak konuşulan başka ilginç ayrıntılar da var.

Sussex çifti, 7 yaşındaki oğulları Archie ve 5 yaşındaki kızları Lilibet ile birlikte ABD'den İngiltere'ye özel jetle döndü.

Hem de en lüksünden!

Harry ve Meghan'ın kiraladığı özel jet küresel bir havayolu şirketinin filosuna ait. Kiralamanın saati ise 12 bin dolar. Sussex çiftinin uçuşu ise verilere göre 10 saat sürdü.

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Bir başka deyişle Meghan ile Harry, dönüş yolculuğu için epey bir parayı gözden çıkardı.

Bu arada özel jetin 13 yolcu kapasiteli olduğunu, biri iki kişilik olmak üzere altı kişinin uyuyabileceği bir bölüme sahip bulunduğunu not düşelim.

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Bu dönüşün yolculuk kısmı.. Bir de çiftin Montecito'daki malikanelerinin arazisinde besledikleri hayvanları var ki onların durumu aslında Meghan ile Harry'nin planları hakkında ipucu veriyor.

Söylenenlere göre Meghan ile Harry, evde besledikleri iki köpekleri Pula ile Mia'yı da İngiltere'ye götürdü.

Zaten özel jet kiralamalarının bir nedeni buydu.



Söylentilere göre Meghan ile Harry, iki köpeklerini İngiltere'ye götürebilmek için özel jet tercih etti.

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Ama Markle'ın Instagram paylaşımına bakılırsa çift, tavuklarını ABD'de bırakmak zorunda kaldı. O paylaşıma göre Silkie adını verdikleri bir tavuk da dahil bu kanatlı hayvanlarının hepsi Montecito'da bakıcılara emanet edildi.

Bu da Harry ile Meghan'ın ABD'deki evlerini kapatmadığını, hayatlarını İngiltere ile Montecito arasında sürdüreceklerini ortaya çıkardı ileri sürülenlere göre.

Prens Harry ve Meghan Markle, uzun süre kalmak üzere İngiltere'ye döndü...

Çocukları Archie ile Lilibet'in de yine babalarının ülkesinde bir okula kayıt ettirildiği belirtildi. İki kardeş önümüzdeki eylül ayında İngiltere'deki okullarına başlayacak.

Sussex çocukları Archie ile Lilibet, önümüzdeki eylül ayında İngiltere'de okula başlayacak.