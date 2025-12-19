Meğer yaşlı sevgili istiyormuş... Ailesinin tek çocuksuz üyesi parfümcüyle kaçamakta yakalandı

Haberin Devamı

Kendine aileden gelen şöhreti dışında başka bir kariyer yolu açtı, orada emin adımlarla ilerliyor. Ailesinin diğer üyelerinden de farklı pek çok açıdan.

Bir kere bütün kardeşleri çoktan çoluk çocuğa karıştı. O ise hala anne olmuş değil. Hatta özel hayatını da bir düzene oturtamadı şimdilik...

Her ne kadar özel hayatını saklasa da yine de bir noktada kameralara yakalanıyor. Tıpkı şimdi olduğu gibi...

YİNE 'PARFÜMCÜYLE' BİRLİKTE

Bu anlattığımız ünlü Kendall Jenner.

Yani Kardashian Jenner ailesinin üyelerinden biri. 30 yaşına gelip de hala çocuk sahibi olmayan tek üyesi.

Moda dünyasına hızlı bir giriş yapan Kendall Jenner, özel hayatıyla da hep dikkat çekti. Her ne kadar hayatının bu alanını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da bunca şöhret içinde bu o kadar da kolay değil.

Nitekim Kendall Jenner, gizli gizli buluştuğu parfüm kralı Ben Gorham ile bir kez daha görüntülendi.

Kendisinden 18 yaş büyük olan Gorham ile Kendall Jenner'ın bir süredir aşk yaşadığı söylentileri dolaşıyor ortalıkta. Hem de geçen eylül ayından bu yana.

Kendall Jenner, yine Ben Gorham ile birlikte görüntülendi. İkili, bir antika mağazasına gittikten sonra bir kafede oturdu.





Jenner ile Gorham, geçen eylül ayından bu yana birlikte görüntüleniyor. Jenner'ın hayatına bugüne kadar hep kendi yaş kuşağından sevgililer girdi. Bu kez sık görüntülendiği Gorham ise ondan 18 yaş daha büyük.

Bu zamana kadar bu kadar yakından birlikte görüntülenemeyen Jenner ile Ben Gorham, geçtiğimiz günlerde çıktıkları bir gezintide nihayet kameralara yakalandı.

Kendall Jenner ile Ben Gorham, Hollywood'da bir antika mağazasını ziyaret etti. Sonra da bir kafede oturup dinlendi.

Her ikisinin de birbirlerine uyumlu bir şekilde siyahlara bürünmüş olması dikkatlerden kaçmadı.





GÖZÜKARA BİR GİRİŞİMCİ

Jenner'ın birlikte görüntülendiği Ben Gorham, bugüne kadar hayatına giren sevgililerinden farklı bir profile sahip.

İsviçre'de dünyaya gelen Gorham Hintli bir anne ile İskoç ve Kanadalı bir babanın oğlu.

Çocukken İsviçre'de yaşadı ama sonrasında hayatı farklı ülkelerde geçti. Kanada'da iş idaresi eğitimi gören Gorham, basketbol oynamak için eğitimini yarıda bıraktı.

Son dönemde de parfüm ve parfümlü mumlar üreten bir firmanın kurucusu olarak tanınıyor.

Kendall Jenner ile Ben Gorham, bu yılın eylül ayından itibaren sık sık birlikte görüntüleniyor.

ÖZEL HAYATINI HEP GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Tüm ailesi, hayatlarının her anını kamera karşısında yaşasa da Kendall Jenner pek onlar gibi düşünmüyor.

'İki kişi arasında yaşanan onlara özel kalmalı' diyerek paparazziye yakalandığı anlar dışında aşk hayatını kimselere göstermiyor.

Ailesinin, çocuk dünyaya getirmeyen tek üyesi olan Jenner, 'dışarıya sızan' bütün bu bilgilere rağmen özel hayatını elinden geldiğince gizliyor. Bunun da kendine göre nedenleri var. Bu konu bir dönem magazin basınında uzun uzun tartışılıyordu.

Bunun nedenine dair kendisi geçmişte bazı açıklamalar yapmışsa da bu konuda bir ipucu da Keeping Up With The Kardashians'ın ortak yapımcılarından birinden geldi.

ABLALARI KAMERA KARŞISINDA DOĞUM BİLE YAPTI

Yapımcı Farnaz Farjam, Jenner'ın aşk hayatıyla ilgili bir ayrıntıyı gözler önüne serdi. The Daily Dish'e konuşan Farjam "Kendall Jenner'ın her zaman kendi kuralları vardı" diye konuştu.

Çocukları, evlilikleri, boşanmaları, aldatılmaları, giydikleri, yedikleri, içtikleri yani bütün hayatları biraz gazete okuyan ya da sosyal medyayla ilgilenen herkes tarafından ezbere biliniyor.Öyle ki iki ablası Kourtney Kardashian ve Khloe Kardashian, kameralar karşısında doğum bile yaptılar.

Ama Kendall Jenner farklı. Top model Jenner, her ne kadar defilelerle boy gösterse de gece gezmelerini hiç aksatmasa da aşk hayatını kelimenin tam anlamıyla bir sır gibi saklıyor. Bir başka deyişle "yatak odasının kapısı" sımsıkı kapalı.

'GİZEMLİ OLMAK İYİDİR'

Kendall Jenner, aşk hayatıyla ilgili olarak diğer kız kardeşleri gibi davranmayacağının da altını çiziyor konu açıldığında. Özel hayatın gizliliğine inanıyor ve "Sanırım insanlar kendi sahip olamadıklarını istiyorlar. Biraz gizemli olmak iyidir" diye konuşuyor.

Bu arada ailesinin kendisi kadar olmasa da gizemli ve gölgede kalan bir başka üyesinin de üvey ağabeyi Rob Kardashian olduğunu da not düşelim.