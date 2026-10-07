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Meğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla 'sevgili gibi' yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştu

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#Michael Douglas#Jeanne Tripplehorn#Sharon Stone
Meğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla sevgili gibi yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 08:38

Görünüşe göre film setlerinde, kamera arkasında yaşananlar da başlı başına bir film olacak türden... Çekişmeler, rekabet bir yana bir de setlerde yaşanan aşklar ve daha da ötesinde kaçamaklar var.

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Bazıları evliliğe uzanan set aşklarını artık bilmeyen kalmadı. Ama bir de uzun saatler birlikte çalışan, bazen senaryo gereği birbirleriyle yakınlaşan oyuncuların kaçamakları var ki o ayrı bir konu.

Meğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla sevgili gibi yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştu
GEÇMİŞİNİN BÜTÜN SIRLARINI İTİRAF EDİYOR
Genellikle fazla söz edilmeyen bu konuda bir itiraf 82 yaşındaki yılların oyuncusu Michael Douglas'tan geldi...

Daha geçtiğimiz hafta sonu Romancing the Stone filmindeki rol arkadaşı Kathleen Turner ile set aşkı yaşadığını itiraf eden Douglas meğer bu durumu bir tür alışkanlık haline getirmiş.

Meğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla sevgili gibi yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştu
Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Kirk Douglas'ın oğlu olan Michael Douglas, piyasaya henüz çıkan One Helluva Drive adlı anı kitabında başka bir set kaçamağını da satırlara döktü.

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Meğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla sevgili gibi yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştu

KAÇAMAK YAPTIĞI MESLEKTAŞI STONE DEĞİL
Oyuncu, başrollerini Sharon Stone ile paylaştığı Basic Instinct (Temel İçgüdü) filminin setinde de rol arkadaşıyla bir kaçamak yaşamış. Ama bu kişi ilk anda akla geldiği gibi Sharon Stone değil.

Michael Douglas'ın Temel İçgüdü setinde kaçamak yaptığı bu oyuncu Jeaanne Triplehorn.

Meğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla sevgili gibi yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştu
Jeanne Tripplehorn, Temel İçgüdü filminde psikiyatrı canlandırdığı sırada 29 yaşındaydı. Michael Douglas ise 48 yaşına gelmişti.

Meğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla sevgili gibi yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştu

Tripplehorn bugün 63 yaşında.
Aslına bakılırsa Douglas, 1992 tarihli film çekilirken ilk karısı Diandra Luker ile evliydi. Ama zaten zor toparladığı bu evliliği bile onu Kathleen Turner'ın ardından bir başka set kaçamağı yapmaktan alıkoymadı.

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Michael Douglas kitabında Tripplehorn'a karşı hissettiklerini "Gerçek şu ki aramızda yaklaşık 20 yaş fark vardı. Ama buna rağmen Jeanne'e büyük bir tutkuyla bağlanmıştım" diyerek satırlara döktü.

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Meğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla sevgili gibi yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştu

ONUN UĞRUNA KARISINI BOŞAMAYI BİLE DÜŞÜNDÜ
Herkes onun ateşli sahnelerde birlikte kamera karşısına geçtiği Sharon Stone ile yakınlaşmasını beklerken Douglas'ın bu itirafı doğrusu şaşırtıcı oldu.

Oyuncu, kitabında Jeanne Tripplenorn'a dair duygularını anlatırken şu satırlara da yer verdi: "Jeanne uğruna eşimden resmen ayrılmaya bile razıydım. Ona resmen tutulmuştum."

Meğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla sevgili gibi yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştu
Ama yine de uzun bir evliliği bırakıp başka bir ilişkiye adım atmanın kendisi için hiç de iyi olmayacağını düşünmüş Douglas, itirafına göre. Zaten onu boşanmaktan alıkoyan da bu olmuş.

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Oyuncunun, Temel İçgüdü filminde psikiyatrını canlandıran Tripplehorn ile aşkı çekimler boyunca sürdü. Sonra da yollarını ayırdılar.

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Michael Douglas neredeyse her film setinde bir sevgili bulup aldattığı karısı Diandra'dan 2000 yılında boşandı. Aynı yıl kendisinden 25 yaş genç Catherine Zeta Jones ile evlendii. Çiftin, Dylan ve Carys adında iki çocuğu bulunuyor.

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#Michael Douglas#Jeanne Tripplehorn#Sharon Stone

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