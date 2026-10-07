Meğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla 'sevgili gibi' yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştu

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Bazıları evliliğe uzanan set aşklarını artık bilmeyen kalmadı. Ama bir de uzun saatler birlikte çalışan, bazen senaryo gereği birbirleriyle yakınlaşan oyuncuların kaçamakları var ki o ayrı bir konu.
Daha geçtiğimiz hafta sonu Romancing the Stone filmindeki rol arkadaşı Kathleen Turner ile set aşkı yaşadığını itiraf eden Douglas meğer bu durumu bir tür alışkanlık haline getirmiş.
KAÇAMAK YAPTIĞI MESLEKTAŞI STONE DEĞİL
Oyuncu, başrollerini Sharon Stone ile paylaştığı Basic Instinct (Temel İçgüdü) filminin setinde de rol arkadaşıyla bir kaçamak yaşamış. Ama bu kişi ilk anda akla geldiği gibi Sharon Stone değil.
Michael Douglas'ın Temel İçgüdü setinde kaçamak yaptığı bu oyuncu Jeaanne Triplehorn.
Michael Douglas kitabında Tripplehorn'a karşı hissettiklerini "Gerçek şu ki aramızda yaklaşık 20 yaş fark vardı. Ama buna rağmen Jeanne'e büyük bir tutkuyla bağlanmıştım" diyerek satırlara döktü.
ONUN UĞRUNA KARISINI BOŞAMAYI BİLE DÜŞÜNDÜ
Herkes onun ateşli sahnelerde birlikte kamera karşısına geçtiği Sharon Stone ile yakınlaşmasını beklerken Douglas'ın bu itirafı doğrusu şaşırtıcı oldu.
Oyuncu, kitabında Jeanne Tripplenorn'a dair duygularını anlatırken şu satırlara da yer verdi: "Jeanne uğruna eşimden resmen ayrılmaya bile razıydım. Ona resmen tutulmuştum."
Oyuncunun, Temel İçgüdü filminde psikiyatrını canlandıran Tripplehorn ile aşkı çekimler boyunca sürdü. Sonra da yollarını ayırdılar.
Michael Douglas neredeyse her film setinde bir sevgili bulup aldattığı karısı Diandra'dan 2000 yılında boşandı. Aynı yıl kendisinden 25 yaş genç Catherine Zeta Jones ile evlendii. Çiftin, Dylan ve Carys adında iki çocuğu bulunuyor.