Meğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla 'sevgili gibi' yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştu

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Bazıları evliliğe uzanan set aşklarını artık bilmeyen kalmadı. Ama bir de uzun saatler birlikte çalışan, bazen senaryo gereği birbirleriyle yakınlaşan oyuncuların kaçamakları var ki o ayrı bir konu.

Genellikle fazla söz edilmeyen bu konuda bir itiraf 82 yaşındaki yılların oyuncusu Michael Douglas'tan geldi...

Daha geçtiğimiz hafta sonu Romancing the Stone filmindeki rol arkadaşı Kathleen Turner ile set aşkı yaşadığını itiraf eden Douglas meğer bu durumu bir tür alışkanlık haline getirmiş.

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Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Kirk Douglas'ın oğlu olan Michael Douglas, piyasaya henüz çıkan One Helluva Drive adlı anı kitabında başka bir set kaçamağını da satırlara döktü.



KAÇAMAK YAPTIĞI MESLEKTAŞI STONE DEĞİL

Oyuncu, başrollerini Sharon Stone ile paylaştığı Basic Instinct (Temel İçgüdü) filminin setinde de rol arkadaşıyla bir kaçamak yaşamış. Ama bu kişi ilk anda akla geldiği gibi Sharon Stone değil.

Michael Douglas'ın Temel İçgüdü setinde kaçamak yaptığı bu oyuncu Jeaanne Triplehorn.

Jeanne Tripplehorn, Temel İçgüdü filminde psikiyatrı canlandırdığı sırada 29 yaşındaydı. Michael Douglas ise 48 yaşına gelmişti.

Tripplehorn bugün 63 yaşında.



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Aslına bakılırsa Douglas, 1992 tarihli film çekilirken ilk karısı Diandra Luker ile evliydi. Ama zaten zor toparladığı bu evliliği bile onu Kathleen Turner'ın ardından bir başka set kaçamağı yapmaktan alıkoymadı.

Michael Douglas kitabında Tripplehorn'a karşı hissettiklerini "Gerçek şu ki aramızda yaklaşık 20 yaş fark vardı. Ama buna rağmen Jeanne'e büyük bir tutkuyla bağlanmıştım" diyerek satırlara döktü.



ONUN UĞRUNA KARISINI BOŞAMAYI BİLE DÜŞÜNDÜ

Herkes onun ateşli sahnelerde birlikte kamera karşısına geçtiği Sharon Stone ile yakınlaşmasını beklerken Douglas'ın bu itirafı doğrusu şaşırtıcı oldu.

Oyuncu, kitabında Jeanne Tripplenorn'a dair duygularını anlatırken şu satırlara da yer verdi: "Jeanne uğruna eşimden resmen ayrılmaya bile razıydım. Ona resmen tutulmuştum."

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Ama yine de uzun bir evliliği bırakıp başka bir ilişkiye adım atmanın kendisi için hiç de iyi olmayacağını düşünmüş Douglas, itirafına göre. Zaten onu boşanmaktan alıkoyan da bu olmuş.

Oyuncunun, Temel İçgüdü filminde psikiyatrını canlandıran Tripplehorn ile aşkı çekimler boyunca sürdü. Sonra da yollarını ayırdılar.