Megalodon'un Yükselişi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Megalodon'un Yükselişi filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Senaryosunu Koichi Petetsky'nin kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda James Thomas oturuyor. İşte Megalodon'un Yükselişi filmi konusu ve oyuncuları...

MEGALODON'UN YÜKSELİŞİ KONUSU NEDİR?

Ordu okyanusun açıklarında sadece savaş gemileri değil fırkateynleri ve hatta savaş uçakları ile birlikte rutinleri sürdürmekteyken denizaltılar köpek balıklarının tuhaf davranışlarını fark ederler. Büyük köpek balıkları bile tedirgindir ve bu olası bir durum değildir. Bu yüzden de askerler denizde onları korkutan daha büyük bir avcının olduğunu anlarlar. Büyük köpek balıklarını korkutan ve onları birer çerez gibi yutan köpek balıklarının Megalodon köpek balıkları olduğunu anladıklarında ordu tüm gücüyle bu canavarlara saldırmaya karar verir.

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MEGALODON'UN YÜKSELİŞİ OYUNCULARI

Freda Yifan Jing

O'Shay Neal

Tom Sizemore

Wynter Eddins