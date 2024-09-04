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Megalodon'un Yükselişi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Megalodonun Yükselişi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 18:01

Megalodon'un Yükselişi filmi yeniden Kanal D ekranlarında tekrar izleyiciyle buluşuyor. Brian Nowak'ın yönettiği film aksiyon türünde. Filmseveler, Megalodon'un Yükselişi konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki Megalodon'un Yükselişi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Megalodon'un Yükselişi filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Senaryosunu Koichi Petetsky'nin kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda James Thomas oturuyor. İşte Megalodon'un Yükselişi filmi konusu ve oyuncuları...

MEGALODON'UN YÜKSELİŞİ KONUSU NEDİR?

Ordu okyanusun açıklarında sadece savaş gemileri değil fırkateynleri ve hatta savaş uçakları ile birlikte rutinleri sürdürmekteyken denizaltılar köpek balıklarının tuhaf davranışlarını fark ederler. Büyük köpek balıkları bile tedirgindir ve bu olası bir durum değildir. Bu yüzden de askerler denizde onları korkutan daha büyük bir avcının olduğunu anlarlar. Büyük köpek balıklarını korkutan ve onları birer çerez gibi yutan köpek balıklarının Megalodon köpek balıkları olduğunu anladıklarında ordu tüm gücüyle bu canavarlara saldırmaya karar verir.

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MEGALODON'UN YÜKSELİŞİ OYUNCULARI

Freda Yifan Jing
O'Shay Neal
Tom Sizemore
Wynter Eddins

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#Megalodon'un Yükselişi#Megalodon'un Yükselişi Konusu#Megalodon'un Yükselişi Oyuncuları

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