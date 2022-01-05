Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Medusa Darbesi filmi oyuncuları

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Medusa Darbesi bu akşam ekrana gelecek. 2004 yapımı aksiyon, dram ve gerilim türlerindeki Medusa Darbesi oyuncuları arasında Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox gibi isimler yer alıyor.

MEDUSA DARBESİ FİLMİ KONUSU

Hala bellek kaybının etkisinde olan Bourne, şiddet dolu geçmişini geride bırakarak kız arkadaşı Marie ile huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştır. Fakat planları bir gün kendisine yapılan bir suikast girişimden ucu ucuna kurtulması ile paramparça olur. Şimdi bilinmeyen düşmanı tarafıdan izlenen Bourne hem kolay bir hedef olmadığını hem de becerileri, kararlılığı ve çevikliğiyle hafife alınmayacağını kanıtlamak zorundadır.

MEDUSA DARBESİ FİLMİ OYUNCULARI

Medusa Darbesi filmi oyuncuları arasında Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban gibi isimler yer alıyor.