MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMedcezir hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Star TV yayın akışı
GeriTelevizyon Medcezir hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Star TV yayın akışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 15.04.2020 - 17:21,Son Güncelleme:

Medcezir hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Star TV yayın akışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Medcezir hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Star TV yayın akışı
Abone Olgoogle-news

Medcezdir dizisi yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin sevenlerine müjdeli haberi başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya verdi. Medcezir’de Mira karakterine hayat veren Sarıkaya, “ Yıllar sonra ilk defa aynı gün ve saatinde yeniden başlıyor..” dedi. Peki Medcezir ne zaman, hangi kanalda izlenecek?

Medcezir dizisinin ne zaman, hangi kanalda izleneceği merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllar sonra ilk defa aynı gün ve saatinde yeniden başlıyor..” dedi. Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Mine Tugay gibi isimlerin bulunduğu yapım, yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplamıştı.

MEDCEZİR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Medcezir dizisinin tekrar bölümleri cuma akşamları ekrana gelecek. Dizi Star TV’de saat 20.00’da başlayacak.

17 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Medcezir

23:15 Halil Necipoğlu ile Ramazana Doğru

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle