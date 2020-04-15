Medcezir hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Star TV yayın akışı

Medcezir dizisinin ne zaman, hangi kanalda izleneceği merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllar sonra ilk defa aynı gün ve saatinde yeniden başlıyor..” dedi. Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Mine Tugay gibi isimlerin bulunduğu yapım, yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplamıştı.

MEDCEZİR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Medcezir dizisinin tekrar bölümleri cuma akşamları ekrana gelecek. Dizi Star TV’de saat 20.00’da başlayacak.

17 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Medcezir

23:15 Halil Necipoğlu ile Ramazana Doğru