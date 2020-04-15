Medcezir hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Star TV yayın akışı
Medcezdir dizisi yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin sevenlerine müjdeli haberi başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya verdi. Medcezir’de Mira karakterine hayat veren Sarıkaya, “ Yıllar sonra ilk defa aynı gün ve saatinde yeniden başlıyor..” dedi. Peki Medcezir ne zaman, hangi kanalda izlenecek?
Medcezir dizisinin ne zaman, hangi kanalda izleneceği merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllar sonra ilk defa aynı gün ve saatinde yeniden başlıyor..” dedi. Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Mine Tugay gibi isimlerin bulunduğu yapım, yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplamıştı.
MEDCEZİR NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Medcezir dizisinin tekrar bölümleri cuma akşamları ekrana gelecek. Dizi Star TV’de saat 20.00’da başlayacak.
17 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Medcezir
23:15 Halil Necipoğlu ile Ramazana Doğru
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