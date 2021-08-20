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Televizyon
Haber Giriş: 20.08.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

“Mazhar Alanson ile”

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“Mazhar Alanson ile”

Türk müzik tarihinin efsane ismi Mazhar Alanson tarafından hazırlanan ‘Mazhar Alanson ile’ programı her hafta Türkiye’nin en tanınan ve sevilen isimlerini yepyeni “söyleti” programında bir araya getiriyor..

Televizyon ekranlarında ilk defa yayınlanacak olan bu yeni formatın ilk konuğu müzik dünyasının usta ismi “Fuat Güner” ..
Mazhar Alanson’un özgün sunumu ile sanat dünyasının en ünlü isimlerinin buluştuğu, TRT Müzik ekranlarında yayınlanacak. “Mazhar Alanson ile” her cumartesi 20.15’de TRT Müzik’de

 

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