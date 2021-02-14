MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMazhar Alanson: Dizilere ekonomik sebeplerden dolayı girmem gerekti
GeriTelevizyon Mazhar Alanson: Dizilere ekonomik sebeplerden dolayı girmem gerekti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 14.02.2021 - 02:03 | Son Güncelleme:

Mazhar Alanson: Dizilere ekonomik sebeplerden dolayı girmem gerekti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mazhar Alanson: Dizilere ekonomik sebeplerden dolayı girmem gerekti
Abone Olgoogle-news

MFÖ grubunun üyesi Mazhar Alanson, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programının Sevgililer Günü özel bölümüne konuk oldu.

Cem Yılmaz’la rol aldığı “Her Şey Çok Güzel Olacak” filminin müziklerine de imza atan ünlü sanatçı, “Hayatımda ilk ve son defaydı. Bir daha film müziği katiyen yapmam. Çok zor” dedi. Alanson dizi oyunculuğu için ise şunları söyledi: “Dizilere ekonomik sebeplerden dolayı girmem gerekti. Dizide oynayanların, çalışanların önünde eğilmek lazım. Böyle bir emek, böyle bir zamansızlık yok. Işıkçı evden çıkarken karısı ‘ne zaman eve döneceksin’ demiyor. Sabaha kadar ve dokuzda tekrar. Yani inanılmaz bir emek.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle