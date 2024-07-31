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Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti hikayesi ve oyuncu kadrosu!

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Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti hikayesi ve oyuncu kadrosu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 17:35

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi bu akşam ekranlara geliyor. 2014 yılında vizyona giren yapım bilim kurgu sevenlere heyecanlı dakikalar yaşatacak. Yönetmen koltuğunda Matt Reeves'in oturduğu yapım, Caesar'ın kaçışının on sene sonrasına odaklanıyor. Peki Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ KONUSU NEDİR?

Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar, 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve hükmeden taraf olmak!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ OYUNCULARI

Andy Serkis,
Jason Clarke,
Gary Oldman,
Keri Russell
Toby Kebbell
Judy Greer
Jocko Sims

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