Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti hikayesi ve oyuncu kadrosu!

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MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ KONUSU NEDİR?

Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar, 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve hükmeden taraf olmak!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ OYUNCULARI

Andy Serkis,

Jason Clarke,

Gary Oldman,

Keri Russell

Toby Kebbell

Judy Greer

Jocko Sims