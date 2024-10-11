Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara barıştı... Fotoğraf geldi!

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Nara temmuz ayında, “Mauro’dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemlerim nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı.



Hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnızım” ifadelerini kullanmıştı.

Icardi geçen gün ise Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından özel uçakla Arjantin’e gitti.

Futbolcu, sosyal medya hesabından Nara ve kızı ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak barıştıklarını duyurdu.

Çiftin, ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdiği öğrenildi. Icardi ve Nara, İstanbul’da yeni bir başlangıç yapacaklarını da ilan etti.