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Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara barıştı... Fotoğraf geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray
Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara barıştı... Fotoğraf geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 10:24

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara’nın geçen ay boşanacakları iddia edilmişti.

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Nara temmuz ayında, “Mauro’dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemlerim nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı.

Hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnızım” ifadelerini kullanmıştı.

Icardi geçen gün ise Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından özel uçakla Arjantin’e gitti.

Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara barıştı... Fotoğraf geldi

Futbolcu, sosyal medya hesabından Nara ve kızı ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak barıştıklarını duyurdu.

Çiftin, ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdiği öğrenildi. Icardi ve Nara, İstanbul’da yeni bir başlangıç yapacaklarını da ilan etti.

 

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray

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