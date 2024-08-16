Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili beş kişi gözaltına alındı: Son darbeyi asistanı vurmuş!

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Bunlar arasında iki doktor ile Perry'nin evinde onunla birlikte yaşayan ve yıllardır asistanı olarak görev yapan Kenneth Iwamasa da bulunuyor.

Soruşturmayı yürüten savcı Martin Estrada, düzenlediği basın toplantısında, ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili olarak hazırlanan iddianameyi açıkladı.

Buna göre iki doktor ile Iwamasa'nın da aralarında yer aldığı beş kişi, Matthew Perry'ye ölümüne neden olacak kadar yüksek dozda ketamin temin etmekle suçlanıyor.

Gözaltına alınan ve suçunu kabul edenlerden biri de Matthew Perry'nin yıllardır kişisel asistanlığını yapan Kenneth Iwamasa.

Estrada'nın verdiği bilgilere göre Matthew Perry, kendisine söz konusu zararlı maddeyi sağlayacak kişilerle, bu madde için ne kadar para ödeyebileceğine dair bir mesajlaşma da yaptı.

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Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan kişilerden ikisi kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Bunlardan biri de ünlü oyuncunun asistanı Iwamasa.

25 yıllık kişisel asistanı Iwamasa, öldüğü gün Perry'ye birkaç kez zararlı madde enjeksiyonu yaptığını itiraf etti.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARINI KİŞİSEL ÇIKARLARI İÇİN KULLANDILAR

Estrada'nın açıklamasına göre uzun süredir Perry'nin asistanlığını yapan Kenneth Iwamasa, oyuncuyu ölüme götüren yüksek dozda ketamini uygulayan kişi aynı zamanda.

İddianamede gözaltına alınan kişilerden biri olan doktor Salvador Plasencia'nın da Iwamasa ile işbirliği içinde olduğu bilgisi de yer aldı.

İleri sürülenlere göre Matthew Perry ile birlikte onun evinde yaşayan asistanı Iwamasa, ona zararlı madde sağlama konusunda aktif rol aldı.

Gözaltında bulunan beş kişinin, Matthew Perry'nin yeniden nükseden kötü alışkanlıklarını kendi kişisel çıkarları için kullandıkları bilgisi yer aldı.

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Matthew Perry, geçen yılın 28 Ekim günü Pacific Pelisades'te bulunan evinin banyosunda cansız bir şekilde bulunmuştu. Yapılan incelemede oyununun, yüksek dozda ketamin kullanımı ve bunun lom açtığı boğulma nedeniyle hayata veda ettiğini açıklamıştı.

Perry, Friends dizisiyle hafızalara kazınmıştı.





DOKTORLAR DOLANDIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Bu arada Estrada'nın açıkladığı belgelerde bazı çarpıcı detaylar da yer alıyor. Bunlardan birine göre gözaltına alınan iki doktor Salvador Plasencia ve Mark Chavez, ünlü oyuncunun uyuşturucu madde için daha fazla para ödemesi için onu dolandırmaya çalıştı.

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Hatta iki doktor arasında bu konuda cep telefonu üzerinden mesajlaşmalar bile yapıldı.

İddialara göre iki doktor Perry'nin ketamin için ne kadar ücret ödeyeceğini tartıştı. Biri "Acaba bu aptal ne kadar ödeyecek?" diye yazarken diğeri de ona "Haydi öğrenelim bunu" diye yanıt yazdı.