Matrix 4 ne zaman çıkacak? Vizyon tarihi belli oldu

Haberin Devamı

Matrix 4 için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. The Matrix: Resurrections adıyla çıkacak olan serinin dördüncü filminin ilk görselleri ve fragmanı izleyicilerle buluştu. Sinemaseverler tarafından uzun süredir beklenen The Matrix serisinin yeni filmi “Resurrections” fragmanı kısa sürede binlerce kez izlendi. Fragman ardından filmin vizyona tarihi bir kez daha gündeme geldi. Peki, The Matrix: Resurrections ya da diğer bir ifade ile Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? İşte, o detaylar

MATRİX 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.