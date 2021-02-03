Masumlar Apartmanı’nda Naci ölüyor mu? Naci’nin hastalığı merak konusu oldu

Masumlar Apartmanı yayınlanan son bölümüyle sosyal medyaya konu oldu. Naci’nin günlüklerini okuyan Safiye, sonunda harekete geçti. Naci ve Safiye’nin kavuşma anını bekleyen izleyiciler, finalde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Günlüğüne “Bugün bana öleceğimi söylediler Safiye, artık bekleyecek zaman yok, gücümü toplayıp sana geleceğim” yazan Naci’nin finalde denge sorunu yaşaması “ölecek mi?” sorularına neden oldu. Yıllar sonra elleri kavuşan Naci ve Safiye’nin akıbetini merak eden izleyiciler, 21. Bölümü bekliyor.

Diziye sonradan dahil olan, herkesin öldü sandığı Naci karakteri aniden ortaya çıkmıştı. Evlendiği ve çocuğu olduğu öğrenilen Naci'nin dönüşünün altındaki neden ise ekran karşısındakileri derinden etkilemişti. Ellerinde uyuşmalar olan ve sık sık fiziksel problemler yaşayan Naci'nin hastalığı açıklanmadı ancak ölümcül olduğu biliniyor.