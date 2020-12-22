Masumlar Apartmanı'nda Naci gerçekten evli mi, eşi kim?

Masumlar Apartmanı’nın 15 Aralık tarihli bölümünde en çok konuşulan konularından biri de Naci’nin medeni durumu oldu. Gülben’in ani ziyareti sonrası Naci’nin evli olduğu ortaya çıktı. Hem ekran karşısındakiler hem de Safiye, evlilik haberiyle büyük bir şok yaşadı. Naci'nin eşini Pervin Bağdat'ın canlandıracağı konuşulanlar arasında.



PERVİN BAĞDAT HAKKINDA



1981 yılında dünyaya gelen Pervin Bağdat, Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında Bizim Evin Halleri isimli dizide Kamuran karakteri ile gerçekleştirdi.



Daha sonra Dabbe Bir Cin Vakası, Htr2b Dönüşüm, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek, 7YÜZ, Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi sinema ve dizilerde rol aldı.



Ayrıca 2017 yılında Kürklü Venüs isimli tiyatro oyununun kadrosunda yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Şekerpare, Kerbela, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Galilei’nin Yaşamı. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Aklı Havada ve Medeni Hali Kadın, Ya Da Tiyatrosu’nda ise Body Peeling gibi oyunlarda yer almıştır.