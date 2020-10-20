Masumlar Apartmanı’nda İnci’nin babasına ne oldu, öldü mü?

Masumlar Apartmanı dizisinin 6. Bölüm fragmanı soru işareti bıraktı. İnci’nin babasından haber alınmazken; Han’ın aracında bir erkek elinin görülmesi “Han katil mi oldu, İnci’nin babası öldü mü?” sorularına neden oldu. İnci’nin babasının akıbeti 20 Ekim tarihli Masumlar Apartmanı 6. Bölümünde belli olacak.

MERT ASUTAY KİMDİR?

Mert Asutay (d. 15 Ağustos 1968), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

1978'de çocuk tiyatrosuyla başladığı profesyonel tiyatro yaşamına, 1995'ten 2015'e kadar Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda devam etmiştir. 2016'dan beri, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaktadır. Birçok sinema, dizi ve tiyatro oyununda rol aldı, dizi, film ve dijital oyunlarda seslendirme çalışmalarında bulundu. Üstün Asutay'ın oğludur.