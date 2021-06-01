Masumlar Apartmanı'nda İnci ölüyor mu?

Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin öleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda ediyor. Bir sonraki hafta yayınlanacak sezon finaline Farah Zeynep Abdullah'ın hayat verdiği İnci'nin ölümü damga vuruyor. İnci'nin ölümü eşi Han'ı derinden sarsıyor. Diziden kendi isteğiyle ayrılma talebinde bulunan Farah Zeynep Abdullah'ın nasıl öleceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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