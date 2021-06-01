Masumlar Apartmanı'nda İnci ölüyor mu?
Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finali için geri sayım sürerken diziyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İddialara göre Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri kadroya veda edecek. Bir süredir dizinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddiası gündemdeydi. Peki, Masumlar Apartmanı'nda İnci ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin öleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda ediyor. Bir sonraki hafta yayınlanacak sezon finaline Farah Zeynep Abdullah'ın hayat verdiği İnci'nin ölümü damga vuruyor. İnci'nin ölümü eşi Han'ı derinden sarsıyor. Diziden kendi isteğiyle ayrılma talebinde bulunan Farah Zeynep Abdullah'ın nasıl öleceği ise şimdiden merak konusu oldu.