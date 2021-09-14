Masumlar Apartmanı'nda İnci neden ayrıldı? Ölüm sahnesi çok konuşulmuştu

Masumlar Apartmanı'nın ilk sezon finalinde çocuğunu Han'dan uzak büyütmeye karar veren İnci, beklenmedik bir anda trafik kazası geçirmiş, sevdiği adamın kollarında can vermişti. Bu trajik sahne ardından Han, akıl hastanesine kaldırılmıştı.

Masumlar Apartmanı'na sezon finalinde veda ettiği için günlerce konuşulan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, ayrılığının nedenini sosyal medyadan açıklamıştı.

Farah Zeynep Abdullah, sezon finalinin ardından Twitter hesabından;



Oyuncu paylaşımında, " Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olucak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci" ifadelerini kullandı.

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