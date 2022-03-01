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Masumlar Apartmanı'nda Hasibe karakterini kim canlandırıyor? Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgiler

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Masumlar Apartmanında Hasibe karakterini kim canlandırıyor Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgiler

Hasibe karakteri, 2. Sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden Masumlar Apartmanı’nın en merak edilen isimlerden biri oldu. Safiye, Han ve Gülben’in annesi Hasibe’yi Açelya Devrim Yılhan canlandırıyor. Peki, Masumlar Apartmanı'nda Hasibe’ye hayat veren Açelya Devrim Yılhan kimdir, kaç yaşında?

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Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Hasibe karakteriyle adından söz ettiren Açelya Devrim Yılhan 2 Eylül 1985 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Emekli bir albay baba ve ev hanımı bir annenin tek çocuğudur. Oyunculuk eğitimini üniversitede alan Yılhan, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde lisansını tamamladı.

Açelya Devrim Yılhan, adını Leyla ile Mecnun dizisindeki "Eylül" karakteriyle duyurdu. Kariyerinin başında Unutma Beni dizisinde rol aldı, ardından Beni Unutma filminde "Olcay" rolüne hayat verdi 2013 yılında İnadına Yaşamak dizisinde, 2015 yılında Ve Panayır Köyden Gider filminde oynadı.

Sporla yakından ilgili olan oyuncu, özel olarak tenis oynamaktadır.

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