Masumlar Apartmanı’nda Han’ın hastalığı (çöp toplama) nedir, neden olur?

Asıl adı Kompulsif Biriktirme Hastalığı (Dispozofobi) olan ve halk arasında istifçilik ya da çöp toplama hastalığı olarak bilinen hastalık, kişinin değerli olsun veya olmasın, eşya, atık, ambalaj vb. maddeleri atamama durumu olarak tanımlanıyor. İstifçilik kolleksiyonerler ile karıştırılabilmektedir. Ancak kolleksiyonerler, sadece bir ya da birkaç alanla alakalı eşyaları toplarlar. İnsanların ellerinde tuttukları eşyayla bağ kurarak güvenli ortam ihtiyaçlarını karşıladıkları ve kişisel olarak yaşadıkları olayları hatırlamalarını sağlayacak bağlantılar kurdukları düşünülüyor.

BİRİKTİRME HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Biriktirme hastalığının temelinde genetik faktörler, erken çocukluk dönemlerinde maruz kalınan travmalar, terk edilme korkusu gibi sebepler bulunabiliyor. Travmaya maruz kalan kişiler gerçek stres faktörleriyle yüzleşmemek ya da bunların bir şekilde üzerini kapamak için istifçiliği bir baş etme yöntemi olarak geliştirebiliyorlar. Aynı zamanda, günümüzde yapılan araştırmalar göre, istiflemenin hafıza ve dikkat problemleriyle, kategorilendirme ve karar verme zorluğuyla ilişkisi var.

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