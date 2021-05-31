Masumlar Apartmanı'nda gerilim artıyor! İnci diziden ayrılıyor mu? İşte 36. bölüm fragmanı...

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı bu hafta da nefesleri kesecek bir bölümle izleyicisiyle buluşuyor. Salı akşamları yeni bölümü yayınlanan dizinin 36. Bölümünde Gülben ile Esat’ın annesinin karşılaşması geceye damga vuran olaylar arasında yer alıyor. Öte yandan dizinin İnci’si Farah Zeynep Abdullah’ın bu sezon veda etmek istediği söylentileri de kafa karıştırdı. İşte diziyle ilgili detaylar ve Masumlar Apartmanı 36. Bölüm fragmanı.

MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı yayınlanan 36. Bölüm fragmanıyla yine çok konuşulmaya devam ediyor. Yeni bölümde izleyenler, Safiye ile Naci’nin birlikte geçirdikleri güzel vakitlere tanıklık edecek. Peki Naci tedavi olmayı kabul edecek mi?

Bölümün en can alıcı sahneleri ise Gülben ile Esat’ın annesinin birlikte yemek yediği zamanlar olacak. Alışık olmadığı bir akşam yemeğine eşlik etmeye çalışan Gülben’in zor anları ve nasıl tepki vereceği ayrıca merak konusu.

İşte Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı

MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI İNCİ AYRILIYOR MU?

Öte yandan, dizide baş rolde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılacağı gündemde yer alıyor. Farah Zeynep Abdullah’ın, ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu belirtti ve ayrılmak istediğini yapım ekibine ilettiği söyleniyor. Dizi sezon finaline yaklaşırken, yeni sezonda Farah Zeynep Abdullah’ın kararının gerçek olup olmadığı ve İnci karakterinin akıbeti ise önümüzdeki yeni sezonda belli olacak.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?