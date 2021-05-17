Masumlar Apartmanı'nda Esat ölecek mi?
Masumlar Apartmanı dizisi 34. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde en çok merak edilen konulardan biri Esat'ın durumu oldu. Peki, Masumlar Apartmanı'nda Esat ölecek mi?
“Masumlar Apartmanı”, 18 Mayıs Salı akşamı (yarın) otuz dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölüm öncesi Esat'ın durumuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümünde Esat, Anıl'ın saldırısına uğramıştı. Yere yığılan Esat'ın durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hastaneye kaldırılan Esat'ın durumu 18 Mayıs tarihli bölümde netleşecek.