Masumlar Apartmanı’nda Ege ve İnci’nin babası hayatını kaybetti - Mert Asutay kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, dansçı, seslendirme sanatçısı Mert Asutay, 15 Ağustos 1968, İstanbul doğumlu. Türk tiyatrosu ve sinemasının emektarlarından Üstün Asutay'ın oğludur. İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Mert Asutay, 1991 yılından itibaren tiyatro yanı sıra sinema sektöründe birçok yapım için görevler üstlendi. Oyuncu olarak görev aldığı gibi birçok film ve dizi için seslendirme yaptı. Seslendirme dışında oyuncu olarak yer aldığı son yapımlardan 2016’da 46 Yok Olan dizisi kadrosunda, 2019’da Leke dizisi kadrosunda yer aldı. 2020 yılında rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Haluk karakterine hayat verdi.